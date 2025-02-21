این وزارتخانه افزود که این توافقات، جمهوری ترک قبرس شمالی را شامل نمی‌شود و تأکید کرد که نادیده گرفتن حقوق جمهوری ترک قبرس از نظر ترکیه غیرقانونی است.

اختلافات ترکیه و یونان در مانور ناتو

از سوی دیگر، منابع وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کردند که یونان در چارچوب مانور نظامی Steadfast Dart« 2025» خواسته‌هایی مطرح کرده که با حقوق و منافع ترکیه در تضاد است.

به گفته این منابع، پس از شناسایی بندهای مغایر با منافع ترکیه و نقض قوانین بین‌المللی در سند برنامه‌ریزی این مانور، آنکارا در بالاترین سطوح حرفه‌ای در داخل ناتو اقدامات لازم را برای رسیدگی به این مسائل انجام داده است.

دیدار وزیر دفاع کرواسی از ترکیه

در موضوعی جداگانه، منابع وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کردند که وزیر دفاع کرواسی به ترکیه سفر کرده و در این دیدار، موضوعات مربوط به همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های نظامی و صنایع دفاعی، هماهنگی در چارچوب ناتو و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته است.