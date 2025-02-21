ترکیه
تاکید ترکیه بر خروج تروریست‌ها از سوریه، رد توافق مصر و قبرس و مخالفت با مانور یونان
وزارت دفاع ملی ترکیه / عکس: AA
21 فوریه 2025

منابع وزارت دفاع ملی ترکیه روز پنج‌شنبه بیستم فوریه اعلام کردند که ترکیه به دقت تحولات سوریه را پیگیری می‌کند و بر لزوم ترک اراضی سوریه توسط گروه‌های تروریستی نظیر پ.ک.ک/ی.پ.گ/پ.ی.د/س.د.گ تأکید کردند.

این منابع بیان کردند که این گروه‌ها باید سلاح‌های خود را رها کرده و از سوریه خارج شوند. همچنین افزودند که  اعضای سوری گروه‌های مذکور می‌توانند تحت نظارت وزارت دفاع سوریه به ارتش ملی این کشور ملحق شوند و باید از تشکیل هرگونه ساختار جداگانه در داخل ارتش سوریه خودداری کنند.

ترکیه همچنین تأکید کرد که به هیچ عنوان چندگانگی و ساختارهای خودمختار در سوریه را نمی‌پذیرد و در تلاش است تا با همکاری با دولت انتقالی سوریه، ثبات و صلح را در این کشور برقرار کند.

ترکیه تصریح کرد که موضعش در حمایت از ساختن سوریه‌ای مستقر و یکپارچه کاملاً واضح است.

واکنش ترکیه به توافق بخش روم‌نشین قبرس و مصر

وزارت دفاع ملی ترکیه توافق اخیر میان اداره بخش روم‌نشین قبرس و مصر را محکوم کرده و تأکید دارد که این اقدام ثبات منطقه‌ای را تهدید کرده و به تلاش‌ها برای حل مسئله قبرس آسیب می‌زند.

این وزارتخانه افزود که این توافقات، جمهوری ترک قبرس شمالی را شامل نمی‌شود و تأکید کرد که نادیده گرفتن حقوق جمهوری ترک قبرس از نظر ترکیه غیرقانونی است.

اختلافات ترکیه و یونان در مانور ناتو

از سوی دیگر، منابع وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کردند که یونان در چارچوب مانور نظامی Steadfast Dart« 2025» خواسته‌هایی مطرح کرده که با حقوق و منافع ترکیه در تضاد است.

به گفته این منابع، پس از شناسایی بندهای مغایر با منافع ترکیه و نقض قوانین بین‌المللی در سند برنامه‌ریزی این مانور، آنکارا در بالاترین سطوح حرفه‌ای در داخل ناتو اقدامات لازم را برای رسیدگی به این مسائل انجام داده است.

دیدار وزیر دفاع کرواسی از ترکیه

در موضوعی جداگانه، منابع وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کردند که وزیر دفاع کرواسی به ترکیه سفر کرده و در این دیدار، موضوعات مربوط به همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های نظامی و صنایع دفاعی، هماهنگی در چارچوب ناتو و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته است.

