ترکیه
شرکت وزیر خارجه ترکیه در سی‌ویکمین نشست شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در سی‌ویکمین نشست شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) که در روزهای ۵ و ۶ دسامبر به میزبانی مالت در شهر والتا برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.
هاکان فیدان وزیر امورخارجه ترکیه/ عکس: AA
6 دسامبر 2024

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در سی و یکمین نشست شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در روزهای ۵ و ۶ دسامبر در والتا پایتخت مالت برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت.

نشست شورای وزیران که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان امنیت و همکاری اروپا، شناخته شده و در نشست امسال انتظار می‌رود وزیرانی از حدود ۴۰ کشور از میان ۵۷ عضو این سازمان حضور یابند. همچنین، شرکای همکاری آسیایی و مدیترانه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا، نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

این نشست به ارزیابی وضعیت امنیتی در مناطق اروپا - آتلانتیک و اوراسیا، بررسی چالش‌های پیش‌رو و تبادل نظر درباره موضوعات کلیدی در دستور کار سازمان امنیت و همکاری اروپا و عملکرد آن اختصاص دارد.

ریاست دوره‌ای به فنلاند واگذار خواهد شد

پس از پایان نشست مالت، ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۲۰۲۵ به فنلاند منتقل خواهد شد. ریاست فنلاند با پنجاهمین سالگرد امضای سند نهایی هلسینکی در سال ۱۹۷۵ که اساس سازمان امنیت و همکاری اروپا را شکل داد، همزمان خواهد بود.

 سخنرانی وزیر امور خارجه ترکیه

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، قرار است در نخستین جلسه عمومی نشست سخنرانی کند. انتظار می‌رود وی در این سخنرانی بر حمایت ترکیه از کارایی و فراگیری سازمان امنیت و همکاری اروپا تأکید کرده و از تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین حمایت کند. وی همچنین به اهمیت دیپلماسی و گفت‌وگو برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار اشاره خواهد کرد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود فیدان تأکید کند که امنیت منطقه سازمان امنیت و همکاری اروپا به طور جدایی‌ناپذیری با امنیت مناطق همجوار مرتبط است و بر لزوم دستیابی به صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه تأکید نماید.

 نقش ترکیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا

سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوران جنگ سرد با هدف کاهش تنش‌ها و اختلافات بین بلوک‌ها و تقویت امنیت در اروپا تأسیس شد و در سال ۱۹۹۴ به طور رسمی به سازمان امنیت و همکاری اروپا تغییر یافت. این سازمان با سه بُعد امنیتی (سیاسی - نظامی، اقتصادی - زیست‌محیطی و انسانی) اصول و هنجارهایی را توسعه داده و تعهدات اعضا را نظارت می‌کند.

ترکیه در تمام بُعدهای فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا مشارکت فعال دارد و در حوزه‌هایی چون مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی، محیط‌زیست، مهاجرت و مبارزه با قاچاق انسان به فعالیت‌های این سازمان کمک کرده است.

ترکیه در سال ۱۹۹۹ میزبان اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در استانبول بود که در آن منشور امنیت اروپا، معروف به "منشور استانبول"، به امضا رسید. همچنین در سال ۲۰۱۴، گروه دوستان میانجی‌گری سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشارکت ترکیه تأسیس شد. ترکیه از تلاش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشات موجود و بالقوه در مناطق همجوار، در چارچوب حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها، حمایت می‌کند.

