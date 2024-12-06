هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در سی و یکمین نشست شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در روزهای ۵ و ۶ دسامبر در والتا پایتخت مالت برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت.

نشست شورای وزیران که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان امنیت و همکاری اروپا، شناخته شده و در نشست امسال انتظار می‌رود وزیرانی از حدود ۴۰ کشور از میان ۵۷ عضو این سازمان حضور یابند. همچنین، شرکای همکاری آسیایی و مدیترانه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا، نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

این نشست به ارزیابی وضعیت امنیتی در مناطق اروپا - آتلانتیک و اوراسیا، بررسی چالش‌های پیش‌رو و تبادل نظر درباره موضوعات کلیدی در دستور کار سازمان امنیت و همکاری اروپا و عملکرد آن اختصاص دارد.

ریاست دوره‌ای به فنلاند واگذار خواهد شد

پس از پایان نشست مالت، ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۲۰۲۵ به فنلاند منتقل خواهد شد. ریاست فنلاند با پنجاهمین سالگرد امضای سند نهایی هلسینکی در سال ۱۹۷۵ که اساس سازمان امنیت و همکاری اروپا را شکل داد، همزمان خواهد بود.

سخنرانی وزیر امور خارجه ترکیه