دانا استرول، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده باید درباره نگرانی‌های امنیتی مشروع ترکیه در سوریه، به‌ویژه در مورد پ.ک.ک/ ی.پ.گ که هم در واشنگتن و هم در آنکارا به‌عنوان یک گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند، گفتگو کند.

دانا استرول، معاون پیشین دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه، به چالش‌های ناشی از حمایت آمریکا از نیروهای موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اشاره کرد که بخشی از گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ دارند.