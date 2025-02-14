دانا استرول، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده باید درباره نگرانیهای امنیتی مشروع ترکیه در سوریه، بهویژه در مورد پ.ک.ک/ ی.پ.گ که هم در واشنگتن و هم در آنکارا بهعنوان یک گروههای تروریستی شناخته میشوند، گفتگو کند.
دانا استرول، معاون پیشین دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه، به چالشهای ناشی از حمایت آمریکا از نیروهای موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اشاره کرد که بخشی از گروههای تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ دارند.
او در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره سوریه اظهار داشت که نگرانی ترکیه درباره نیروهای موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که بخشی از پ.ک.ک/ ی.پ.گ بوده و به دنبال ایجاد یک دولت یا منطقه خودمختار در مرز این کشور هستند، نگرانی مشروعی است.
استرول تأکید کرد که آمریکا باید درباره نیازهای مشروع امنیتی ترکیه گفتگو کند و در عین حال از اهمیت همکاریهای دوجانبه برای مقابله با تهدیدات مشترک در منطقه یاد کرد.