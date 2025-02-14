سیاست
مقام پیشین پنتاگون: آمریکا باید نگرانی‌های ترکیه در مورد پ.ک.ک را جدی بگیرد
مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا از واشنگتن خواست که نگرانی‌های مشروع ترکیه در خصوص پ.ک.ک/ی.پ.گ در سوریه را جدی بگیرد.
14 فوریه 2025

دانا استرول، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده باید درباره نگرانی‌های امنیتی مشروع ترکیه در سوریه، به‌ویژه در مورد پ.ک.ک/ ی.پ.گ  که هم در واشنگتن و هم در آنکارا به‌عنوان یک گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند، گفتگو کند.

دانا استرول، معاون پیشین دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه، به چالش‌های ناشی از حمایت آمریکا از نیروهای موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)  اشاره کرد که بخشی از گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ دارند.

او در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره سوریه اظهار داشت که نگرانی ترکیه درباره نیروهای موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که بخشی از پ.ک.ک/ ی.پ.گ بوده و به دنبال ایجاد یک دولت یا منطقه خودمختار در مرز این کشور هستند، نگرانی مشروعی است.

استرول تأکید کرد که آمریکا باید درباره نیازهای مشروع امنیتی ترکیه گفتگو کند و در عین حال از اهمیت همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با تهدیدات مشترک در منطقه یاد کرد.

