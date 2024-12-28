به گزارش سی‌ان‌ان، بسیاری از دانشگاه‌های ایالات متحده از جمله دانشگاه نیویورک، دانشگاه کرنل و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، روز پنج‌شنبه به دانشجویان خود توصیه کرده‌اند که در صورت برنامه‌ریزی برای سفر به خارج از ایالات متحده، پیش از تاریخ ۲۰ ژانویه به این کشور بازگردند. دانشگاه‌ها از دانشجویان خواسته‌اند که باتوجه‌به برگزاری مراسم تحلیف ترامپ، برنامه‌های سفر خود را به تأخیر بیندازند یا مدت‌زمان آن را کوتاه‌تر کنند.

در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، محدودیت‌های شدیدی برای سفر به آمریکا از کشورهای مانند ایران، سوریه، لیبی و کره شمالی اعمال شد که نگرانی‌هایی را به همراه داشت. اکنون، با نزدیک‌شدن به زمان تحلیف، نگرانی‌ها درباره اعمال مجدد چنین محدودیت‌هایی افزایش یافته است.

دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد به دانشجویان بین‌المللی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های ایالات متحده، کارت سبز خودکار اعطا کند.

بر اساس گزارش Open Doors که با تأمین مالی وزارت امور خارجه منتشر شده است، در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ بیش از ۱.۱ میلیون دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده ثبت‌نام کرده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان از هند هستند و پس از آن، دانشجویان چین و کره جنوبی قرار دارند.