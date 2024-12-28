سیاست
دانشگاه‌های آمریکا از دانشجویان خارجی خواستند پیش از تحلیف ترامپ بازگردند
برخی از دانشگاه‌های ایالات متحده به دانشجویان بین‌المللی خود توصیه کرده‌اند پیش از مراسم تحلیف ترامپ به آمریکا بازگردند تا از محدودیت‌های احتمالی سفر جلوگیری کنند.
مردم در روز سه‌شنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، در دانشگاه هاروارد قدم می‌زنند / عکس : AP
28 دسامبر 2024

به گزارش سی‌ان‌ان، بسیاری از دانشگاه‌های ایالات متحده از جمله دانشگاه نیویورک، دانشگاه کرنل و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، روز پنج‌شنبه به دانشجویان خود توصیه کرده‌اند که در صورت برنامه‌ریزی برای سفر به خارج از ایالات متحده، پیش از تاریخ ۲۰ ژانویه به این کشور بازگردند. دانشگاه‌ها از دانشجویان خواسته‌اند که باتوجه‌به برگزاری مراسم تحلیف ترامپ، برنامه‌های سفر خود را به تأخیر بیندازند یا مدت‌زمان آن را کوتاه‌تر کنند.

در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، محدودیت‌های شدیدی برای سفر به آمریکا از کشورهای مانند ایران، سوریه، لیبی و کره شمالی اعمال شد که نگرانی‌هایی را به همراه داشت. اکنون، با نزدیک‌شدن به زمان تحلیف، نگرانی‌ها درباره اعمال مجدد چنین محدودیت‌هایی افزایش یافته است.

دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد به دانشجویان بین‌المللی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های ایالات متحده، کارت سبز خودکار اعطا کند.

بر اساس گزارش Open Doors که با تأمین مالی وزارت امور خارجه منتشر شده است، در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ بیش از ۱.۱ میلیون دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده ثبت‌نام کرده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان از هند هستند و پس از آن، دانشجویان چین و کره جنوبی قرار دارند.

دانشجویان بین‌المللی معمولاً ویزاهای غیرمهاجرتی دارند که به آنها اجازه می‌دهد در ایالات متحده تحصیل کنند، اما این ویزاها امکان ماندن دائمی در کشور را به طور قانونی فراهم نمی‌کنند.

دفتر آموزش جهانی دانشگاه کرنل به دانشجویان هشدار داده است که احتمالاً پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری جدید، ممنوعیت سفر برای دانشجوهای خارجی اعمال خواهد شد.

این دانشگاه همچنین پیش‌بینی کرده است که ممنوعیت سفر احتمالاً شامل شهروندان کشورهای خواهد شد که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ با محدودیت مواجه بودند، از جمله کشورهایی مانند قرقیزستان، نیجریه، میانمار، سودان، تانزانیا، ایران، لیبی، کره شمالی، سوریه، ونزوئلا، یمن و سومالی. همچنین احتمال دارد کشورهای جدیدی مانند چین و هند نیز به این لیست افزوده شوند.

این اقدامات و توصیه‌ها از سوی دانشگاه‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌ها در میان دانشجویان و مؤسسات آموزشی در مورد وضعیت آینده قوانین مهاجرتی و تأثیرات آن بر تحصیلات بین‌المللی است.

