Süleyman Gündede

صادرات صنعت خودروسازی ترکیه از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴ به ۳۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۵۶۶ هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات کلی کالا در یازده ماه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته و به ۲۳۸ میلیارد و ۴۸۶ میلیون و ۲۹۷ هزار دلار رسیده است.

در ماه نوامبر ۲۰۲۴، صادرات صنعت خودروسازی ترکیه با رشد ۲.۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳ میلیارد و ۲۴۱ میلیون و ۳۱۸ هزار دلار رسید. طی این دوره، سهم صادرات صنعت خودرو از کل صادرات کشور ۱۶.۴ درصد بوده است.

مقاصد اصلی صادرات

در میان مقاصد صادراتی، آلمان با واردات ۴.۴ میلیارد دلار در صدر قرار دارد. پس از آن، انگلستان با ۳ میلیارد و ۸۲۸.۹ میلیون دلار، فرانسه با ۳ میلیارد و ۸۲۷.۶ میلیون دلار، ایتالیا با ۳.۱ میلیارد دلار و اسپانیا با ۲.۳ میلیارد دلار قرار دارند.