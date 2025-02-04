منطقه‌
2 دقیقه خواندن
حریق در انبار ضایعات پتروشیمی مارون در ایران
رسانه‌های ایران از وقوع حریق در انبار ضایعات پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی جنوب استان خوزستان این کشور خبر دادند.
شعله‌های آتش‌سوزی در یک پالایشگاه / عکس آرشیوی: Reuters
4 فوریه 2025

رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه چهارم ژانویه گزارش داده‌اند که انبار ضایعات پتروشیمی مارون واقع در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی استان خوزستان دچار آتش‌سوزی شده است. این رسانه‌های گزارش داده‌اند که بر اساس بررسی‌های اولیه این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا فوتی نداشته است.

محسن ادیبی سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ایران، اعلام کرده است که انبار ضایعات شرکت پتروشیمی مارون واقع در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دچار آتش‌سوزی شده و تیم‌های آتش‌نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی مارون برای اطفای حریق اعزام شده‌اند.

مجتمع پتروشیمی مارون در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در جنوب استان خوزستان واقع است و یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در ایران به شمار می‌رود.

شرکت پتروشیمی مارون در سال ١٩٩٩ با هدف راه‌اندازی واحد الفین هفتم تاسیس شد. این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۱.۱ میلیون تن پلی‌اتیلن، به یکی از بزرگترین واحدهای الفین تبدیل گردید و از سال ٢٠٠۶ آغاز به فعالیت کرد.

با فعالیت این شرکت برای اولین‌بار در ایران، اتان استخراج‌شده از گاز طبیعی، در فرآیندهای شیمیایی و پلیمری به مواد الفینی تبدیل می‌شود.

