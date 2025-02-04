شرکت پتروشیمی مارون در سال ١٩٩٩ با هدف راه‌اندازی واحد الفین هفتم تاسیس شد. این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۱.۱ میلیون تن پلی‌اتیلن، به یکی از بزرگترین واحدهای الفین تبدیل گردید و از سال ٢٠٠۶ آغاز به فعالیت کرد.

با فعالیت این شرکت برای اولین‌بار در ایران، اتان استخراج‌شده از گاز طبیعی، در فرآیندهای شیمیایی و پلیمری به مواد الفینی تبدیل می‌شود.