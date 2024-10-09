در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴، صادرات ۵۵ استان ترکیه شاهد رشد چشمگیری بوده و ۲۷ استان از مرز یک میلیارد دلار عبور کردهاند. در این میان، استانبول با ۴.۷ میلیارد دلار، کوجائلی (Kocaeli) با ۲.۹ میلیارد دلار و ازمیر با ۱.۶ میلیارد دلار، پیشتازان این رشد در صادرات به شمار میروند. سنگهای قیمتی، خودرو و فولاد از مهمترین کالاهای صادراتی این استانها هستند.
وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد که از ابتدای سال تا پایان سپتامبر، ۲۷ استان بیش از یک میلیارد دلار صادرات داشتهاند و صادرات در ۵۵ استان افزایشیافته است. استانبول همچنان در صدر قرار دارد، درحالیکه استانهای کوجائلی و ازمیر نیز بهطور قابلتوجهی سهم خود را افزایش دادهاند.
صادرات استانبول: سنگهای قیمتی در صدر
بر اساس آمار منتشر شده، استانبول در ماه سپتامبر با صادرات ۴.۷ میلیارد دلار، بالاترین سهم را در بین استانهای ترکیه به خود اختصاص داده است. باوجود کاهش ۱۱.۶ درصدی صادرات استانبول نسبت به سال گذشته، سنگهای قیمتی با ۷۸۸ میلیون دلار همچنان در صدر قرار دارند. لباسهای بافته شده و بویلرها نیز از دیگر محصولات صادراتی این استان محسوب میشوند.
کوجائلی با صادرات ۱.۱ میلیارددلاری وسایل نقلیه موتوری، رتبه دوم را به خود اختصاص داده و ازمیر با صادرات ۲۰۷ میلیوندلاری آهن و فولاد، جایگاه سوم را حفظ کرده است.
مقاصد اصلی صادرات استانبول در ۹ ماه نخست سال
کشورهای آلمان، آمریکا و انگلیس بزرگترین خریداران محصولات ترکیهای هستند و سهم عمدهای از صادرات استانبول، کوجائلی و ازمیر را به خود اختصاص دادهاند. در بخش صادرات استانبول، آلمان با ۳۱۴ میلیون و ۱۵۹ هزار دلار در صدر قرار دارد و پس از آن، آمریکا با ۳۰۹ میلیون و ۱۵۴ هزار دلار و انگلیس با ۲۶۷ میلیون و ۵۸۸ هزار دلار قرار گرفتهاند.
کوجائلی نیز بیشترین صادرات خود را به انگلیس با ۳۹۵ میلیون و ۷۰۴ هزار دلار ثبت کرده است. پس از آن، آلمان با ۱۹۰ میلیون و ۵۷۴ هزار دلار و اسلوونی با ۱۸۷ میلیون و ۷۶۵ هزار دلار قرار دارند.
در بخش صادرات ازمیر، آلمان با ۱۸۰ میلیون و ۷۷ هزار دلار در صدر است و بعد از آن، آمریکا با ۱۱۷ میلیون و ۶۸۷ هزار دلار و اسپانیا با ۸۸ میلیون و ۳۸۷ هزار دلار قرار دارند.