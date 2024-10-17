در گامی مهم برای صنعت فضایی ترکیه، بنیاد فناوری ترکیه، تی۳ (T3) به عضویت فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (IAF) درآمد. این عضویت در جریان هفتاد و پنجمین کنگره بین‌المللی فضانوردی (IAC) که از ۱۴ تا ۱۸ اکتبر در میلان ایتالیا برگزار شد، اعلام شد و راه را برای همکاری‌های بین‌المللی و پیشرفت‌های فضایی ترکیه باز کرد.

فدراسیون بین‌المللی فضانوردی که در سال ۱۹۵۱ در پاریس تأسیس شد، به‌عنوان یکی از نهادهای برجسته در زمینه فضایی و دفاعی شناخته می‌شود و عضویت در آن از نظر تقویت همکاری‌های بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است. این فدراسیون هر ساله کنگره بین‌المللی فضانوردی (IAC) را برگزار می‌کند و همه فعالان صنعت فضایی جهان را گرد هم می‌آورد.

الوان کوزوجو هیدر، رئیس هیئت مدیره و مدیرکل بنیاد تی۳ اهمیت این عضویت را چنین تشریح کرد: پیوستن به IAF، که ۵۶۳ عضو از ۸۰ کشور دارد، به ما امکان می‌دهد تا در معتبرترین محافل فضایی جهان حضور یابیم و دستاوردها و چشم‌اندازهای فضایی ترکیه را در سطح بین‌المللی معرفی کنیم.