در گامی مهم برای صنعت فضایی ترکیه، بنیاد فناوری ترکیه، تی۳ (T3) به عضویت فدراسیون بینالمللی فضانوردی (IAF) درآمد. این عضویت در جریان هفتاد و پنجمین کنگره بینالمللی فضانوردی (IAC) که از ۱۴ تا ۱۸ اکتبر در میلان ایتالیا برگزار شد، اعلام شد و راه را برای همکاریهای بینالمللی و پیشرفتهای فضایی ترکیه باز کرد.
فدراسیون بینالمللی فضانوردی که در سال ۱۹۵۱ در پاریس تأسیس شد، بهعنوان یکی از نهادهای برجسته در زمینه فضایی و دفاعی شناخته میشود و عضویت در آن از نظر تقویت همکاریهای بینالمللی بسیار حائز اهمیت است. این فدراسیون هر ساله کنگره بینالمللی فضانوردی (IAC) را برگزار میکند و همه فعالان صنعت فضایی جهان را گرد هم میآورد.
بنیاد تی۳ به عضویت فدراسیون بینالمللی فضانوردی درآمد
الوان کوزوجو هیدر، رئیس هیئت مدیره و مدیرکل بنیاد تی۳ اهمیت این عضویت را چنین تشریح کرد: پیوستن به IAF، که ۵۶۳ عضو از ۸۰ کشور دارد، به ما امکان میدهد تا در معتبرترین محافل فضایی جهان حضور یابیم و دستاوردها و چشماندازهای فضایی ترکیه را در سطح بینالمللی معرفی کنیم.
هیدر با اشاره به نقش کلیدی بنیاد تی۳ در برگزاری تکنوفست (TEKNOFEST) بهعنوان بزرگترین جشنواره هوافضا جهان افزود: حضور ما در IAF پلی است میان استعدادهای جوان ترکیه و صحنه جهانی فناوری فضایی. امسال ۷ دانشآموز برگزیده تکنوفست از جمله ۲ دانشآموز دبیرستانی، فرصت ارائه مقالات علمی خود را در IAC پیدا کردند. این نشاندهنده پتانسیل نسل جوان ما در عرصه فضایی است.
این عضویت همچنین میتواند زمینهساز میزبانی ترکیه برای رویدادهای بزرگ بینالمللی باشد. هیدر در این باره گفت: ما در حال آمادهسازی برای میزبانی IAC هفتاد و هفتم در سال ۲۰۲۶ در آنتالیا هستیم. عضویت در IAF جایگاه ما را برای برگزاری موفق این رویداد جهانی تقویت میکند.
این رشد در حالی صورت میگیرد که ترکیه در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای زیادی در بخش فضایی انجام داده است. از جمله این تلاشها میتوان به تأسیس آژانس فضایی ترکیه در سال ۲۰۱۸ و برنامههای ارسال فضانورد به فضا تا سال ۲۰۲۸ اشاره کرد.
کارشناسان معتقدند عضویت بنیاد تی۳ در IAF میتواند به تسریع انتقال فناوری، جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش فضایی ترکیه و ارتقای جایگاه این کشور در نقشه فضایی جهان کمک کند.
با این حرکت استراتژیک، ترکیه گامی در راستای تحقق چشمانداز خود برای تبدیل شدن به یک قدرت فضایی منطقهای تا سال ۲۰۳۰ برداشته است. آینده نشان خواهد داد که این همکاری بینالمللی چگونه مسیر پیشرفت فضایی ترکیه را هموارتر خواهد کرد.