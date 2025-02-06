سیاست
کنسرت ویژه «قاییدیش» به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد پولاد بولبول‌اوغلو، هنرمند و دیپلمات برجسته آذربایجانی، در مرکز فرهنگی حیدر علی‌اف برگزار شد. این مراسم با اجرای آثار خاطره‌انگیز او و حضور چهره‌های فرهنگی و هنری، شبی فراموش‌نشدنی را رقم زد.
پولاد بولبول‌اوغلو، هنرمند مردمی، خواننده، بازیگر و سیاستمدار برجسته آذربایجانی / عکس: وزارت فرهنگ آذربایجان
6 فوریه 2025

روز سه‌شنبه، چهارم فوریه، مرکز فرهنگی حیدر علی‌اف در باکو، پایتخت آذربایجان، میزبان کنسرت ویژه‌ای به نام «قاییدیش» (بازگشت) بود. این رویداد به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد پولاد بولبول‌اوغلو، هنرمند مردمی، خواننده، بازیگر و سیاستمدار برجسته آذربایجانی، برگزار شد.

بولبول‌اوغلو که ریاست کمیته فرهنگ مجلس ملی جمهوری آذربایجان و سفارت آذربایجان در روسیه را بر عهده دارد و مدیر کل مؤسس سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (ترک‌سوی) است،  در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت.

این کنسرت با همکاری وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان برگزار شد و جمعی از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، هنردوستان و دوستداران موسیقی بولبول‌اوغلو در آن حضور داشتند. در ابتدای مراسم، مجری اعلام کرد که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در تاریخ سوم فوریه ۲۰۲۵ نشان درجه یک «خدمت به وطن» را به این هنرمند اهدا کرده است و متن فرمان ریاست‌جمهوری را قرائت کرد.

میخائل شویدکوی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور روابط فرهنگی بین‌المللی، نیز پیام‌های تبریک ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نخست‌وزیر و دیگر اعضای دولت این کشور را به بولبول‌اوغلو رساند.

در بخش موسیقایی کنسرت، پولاد بولبول‌اوغلو برخی از آثار خاطره‌انگیز خود و قطعاتی از موسیقی فولکلور آذربایجان را اجرا کرد. هنرمندانی چون سمیر جعفروف، یوسف ایوازوف (مدیر اپرای دولتی و باله آذربایجان)، ائلچین عزیزوف، دینارا علیئوا، فرح ذکی‌روف (هنرمند مردمی ازبکستان و آذربایجان) و نرگس کریموا (دارنده نشان هنرمند ارجمند و خادم هنر آذربایجان) نیز با اجراهای خود به این شب رنگ و جلوه‌ای ویژه بخشیدند.

رومانس‌های «آوِه ماریا» (با همکاری دینارا علی‌وا) و «سئوگیلی جانان» که توسط پیانیست‌های برجسته فرهاد بدل‌بیگلی‌اوغلو و مراد آدی‌گوزل‌زاده اجرا شد، با استقبال پرشور حضار همراه بود.

همچنین، گروه رقص دولتی آذربایجان به رهبری رفعت خلیل‌زاده، هنرمند مردمی، اجراهایی از رقص‌های سنتی آذربایجانی مانند «اوزون‌دِره» و «ساری گلین» را به نمایش گذاشت که تحسین تماشاگران را برانگیخت.

در کنار این هنرمندان، ارکستر سمفونی دولتی آذربایجان به نام اوزئیر حاجی‌بیگلی به رهبری مرتضی بولبول، اجرای باشکوهی را ارائه داد. باله‌مستر این کنسرت اتری جعفروف (هنرمند ارجمند) و کارگردان آن جاوید امام‌وئردی‌اف بود.

در این مراسم، سلطان رایف، دبیرکل ترک‌سوی، نیز حضور داشت و با تبریک به پولاد بولبول‌اوغلو، از جایگاه ویژه او در فرهنگ و هنر جهان ترک سخن گفت. او تأکید کرد که بولبول‌اوغلو نه‌تنها برای آذربایجان، بلکه برای تمام جهان ترک، شخصیتی فرهنگی و هنری برجسته محسوب می‌شود.

رایف همچنین اشاره کرد که به‌عنوان مدیر کل مؤسس ترک‌سوی، نام او در تاریخ مشترک جهان ترک ثبت شده است.

مراسم با اجرای قطعه «شن آذربایجان» آغاز شد و با اجرای اثر فراموش‌نشدنی «اودلار یوردوم منیم» (سرزمین آتش من) به پایان رسید. این شب خاطره‌انگیز که سفری به مسیر هنری هشتادساله بولبول‌اوغلو بود، با استقبال و تشویق بی‌نظیر حضار همراه شد و خاطره‌ای ماندگار در ذهن تماشاگران برجای گذاشت.

