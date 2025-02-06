روز سه‌شنبه، چهارم فوریه، مرکز فرهنگی حیدر علی‌اف در باکو، پایتخت آذربایجان، میزبان کنسرت ویژه‌ای به نام «قاییدیش» (بازگشت) بود. این رویداد به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد پولاد بولبول‌اوغلو، هنرمند مردمی، خواننده، بازیگر و سیاستمدار برجسته آذربایجانی، برگزار شد.

بولبول‌اوغلو که ریاست کمیته فرهنگ مجلس ملی جمهوری آذربایجان و سفارت آذربایجان در روسیه را بر عهده دارد و مدیر کل مؤسس سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (ترک‌سوی) است، در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت.

این کنسرت با همکاری وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان برگزار شد و جمعی از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، هنردوستان و دوستداران موسیقی بولبول‌اوغلو در آن حضور داشتند. در ابتدای مراسم، مجری اعلام کرد که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در تاریخ سوم فوریه ۲۰۲۵ نشان درجه یک «خدمت به وطن» را به این هنرمند اهدا کرده است و متن فرمان ریاست‌جمهوری را قرائت کرد.

میخائل شویدکوی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور روابط فرهنگی بین‌المللی، نیز پیام‌های تبریک ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نخست‌وزیر و دیگر اعضای دولت این کشور را به بولبول‌اوغلو رساند.

در بخش موسیقایی کنسرت، پولاد بولبول‌اوغلو برخی از آثار خاطره‌انگیز خود و قطعاتی از موسیقی فولکلور آذربایجان را اجرا کرد. هنرمندانی چون سمیر جعفروف، یوسف ایوازوف (مدیر اپرای دولتی و باله آذربایجان)، ائلچین عزیزوف، دینارا علیئوا، فرح ذکی‌روف (هنرمند مردمی ازبکستان و آذربایجان) و نرگس کریموا (دارنده نشان هنرمند ارجمند و خادم هنر آذربایجان) نیز با اجراهای خود به این شب رنگ و جلوه‌ای ویژه بخشیدند.

رومانس‌های «آوِه ماریا» (با همکاری دینارا علی‌وا) و «سئوگیلی جانان» که توسط پیانیست‌های برجسته فرهاد بدل‌بیگلی‌اوغلو و مراد آدی‌گوزل‌زاده اجرا شد، با استقبال پرشور حضار همراه بود.