ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بزرگترین حمله خود را از آغاز جنگ، در عمق ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ کیلومتری خاک روسیه انجام داده است. این حمله که شامل هدف قرار دادن ذخایر گاز و تاسیسات نظامی و صنعتی در مناطق مختلف روسیه می‌شود، با استفاده از موشک‌های ساخت غرب صورت گرفته است. مسکو نیز در واکنش به این حملات تهدید کرده که این اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند.

در این حملات، مخزن نفتی در شهر انگلس هدف قرار گرفت که پیش‌از‌این، در تاریخ ۸ ژانویه نیز مورد حمله قرار گرفته بود و در جریان آن، دو آتش‌نشان روسی در آتش‌سوزی پنج‌روزه جان خود را از‌دست‌دادند.

همچنین یک کارخانه مواد شیمیایی در منطقه بریانسک هدف قرار گرفت. به گفته مقامات کی‌یف، این کارخانه قطعات موشک، مهمات توپخانه، پرتابگرهای موشکی چندگانه، هواپیماها و موشک‌ها تولید می‌کند.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تایید کرد که این هدف، تاسیسات استراتژیک از مجموعه نظامی-صنعتی روسیه است. یک منبع آگاه در سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که موشک‌ها به طور مستقیم به محل اصابت کرده‌ و آتش‌سوزی بزرگی ایجاد شده است. همچنین در حملات اخیر، یک کارخانه محصولات شیمیایی در منطقه تولا، یک انبار مهمات در فرودگاه انگلس در منطقه ساراتوف و یک پالایشگاه نفت در همان منطقه گزارش شده است.

مسکو: حملات اوکراین بدون پاسخ نخواهد ماند