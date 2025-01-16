سیاست
مسکو: حملات اوکراین بی‌پاسخ نخواهد ماند
اوکراین از بزرگترین حمله خود به روسیه خبر داد که در آن ذخایر گاز، سایت‌های نظامی و صنعتی با استفاده از موشک‌های ساخت غرب هدف قرار گرفته‌اند. مسکو در واکنش به این حملات تهدید به انتقام کرد.
موشک کروز «سایه طوفان» بریتانیایی، فرانسوی و ایتالیایی / عکس: AA
16 ژانویه 2025

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بزرگترین حمله خود را از آغاز جنگ، در عمق ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ کیلومتری خاک روسیه انجام داده است. این حمله که شامل هدف قرار دادن ذخایر گاز و تاسیسات نظامی و صنعتی در مناطق مختلف روسیه می‌شود، با استفاده از موشک‌های ساخت غرب صورت گرفته است. مسکو نیز در واکنش به این حملات تهدید کرده که این اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند.

در این حملات، مخزن نفتی در شهر انگلس هدف قرار گرفت که پیش‌از‌این، در تاریخ ۸ ژانویه نیز مورد حمله قرار گرفته بود و در جریان آن، دو آتش‌نشان روسی در آتش‌سوزی پنج‌روزه جان خود را از‌دست‌دادند.

همچنین یک کارخانه مواد شیمیایی در منطقه بریانسک هدف قرار گرفت. به گفته مقامات کی‌یف، این کارخانه قطعات موشک، مهمات توپخانه، پرتابگرهای موشکی چندگانه، هواپیماها و موشک‌ها تولید می‌کند.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تایید کرد که این هدف، تاسیسات استراتژیک از مجموعه نظامی-صنعتی روسیه است. یک منبع آگاه در سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که موشک‌ها به طور مستقیم به محل اصابت کرده‌ و آتش‌سوزی بزرگی ایجاد شده است. همچنین در حملات اخیر، یک کارخانه محصولات شیمیایی در منطقه تولا، یک انبار مهمات در فرودگاه انگلس در منطقه ساراتوف و یک پالایشگاه نفت در همان منطقه گزارش شده است.

 

مسکو: حملات اوکراین بدون پاسخ نخواهد ماند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اوکراین با استفاده از موشک‌ها و پهپادها به اهداف روسی در منطقه بریانسک حمله کرده است. این وزارتخانه افزود که سیستم‌های دفاع هوایی روسیه موفق به انهدام ۶ موشک اتکمز (ATACMS) ساخت آمریکا، ۶ موشک کروز سایه طوفان (Storm Shadow) ساخت بریتانیا و ۳۱ پهپاد شدند.

در این حملات، هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروح گزارش نشده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام دو موشک دیگر سایه طوفان بر فراز آب‌های دریای سیاه خبر داد. این وزارتخانه افزود که اقدامات دولت کی‌یف، تحت حمایت غرب بی‌پاسخ نخواهد ماند.

مقامات روسی تاکید کردند که مسکو به هر حمله موشکی غربی به خاک خود به طور سیستماتیک پاسخ خواهد داد و تهدید کردند که ممکن است مرکز کی‌یف، پایتخت اوکراین را هدف قرار دهند یا از موشک‌های هایپرسونیک جدید خود به نام اورشنیک استفاده کنند.

مقامات محلی روسیه در تلگرام گزارش دادند که حمله اوکراین به حومه کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان، باعث آتش‌سوزی در یک مخزن گاز پس از حمله پهپادی شد و تاکید کردند که هیچ‌کس زخمی نشده است.

در منطقه ساراتوف، حدود ۷۰۰ کیلومتری جنوب‌شرقی مسکو، رومان بوسارگین، فرماندار منطقه اعلام کرد که دو شرکت صنعتی پس از حمله گسترده پهپادی آسیب دیده‌اند. او همچنین تایید کرد که این حمله منجر به آتش‌سوزی در یک شرکت در شهر انگلس شده است، اما جزئیات آسیب‌های وارد شده به شرکت دوم که در شهر ساراتوف قرار دارد، توضیح داده نشد.

