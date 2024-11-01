سیاست
وزارت بهداشت لبنان: حدود ۱۶ هزار لبنانی در حملات اسرائیل کشته و مجروح شدند
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از اکتبر سال گذشته تاکنون، حدود ۲ هزار و ۹۰۰ لبنانی در حملات اسرائیل کشته و بیش از ۱۳ هزار نفر زخمی شده‌اند.
حملات هوایی اسرائیل در لبنان / عکس : AA
1 نوامبر 2024

وزارت بهداشت لبنان در تاریخ ۳۱ اکتبر سال جاری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تعداد جانباختگان ناشی از حملات هوایی اسرائیل به لبنان از ماه اکتبر سال گذشته تاکنون به حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر رسیده است. همچنین در بازه زمانی مذکور بیش از ۱۳ هزار نفر نیز در پی این حملات مجروح شده‌اند.

این حملات، بخشی از عملیات گسترده اسرائیل علیه لبنان از ماه سپتامبر تاکنون بوده و اسرائیل مدعی است که مواضع حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد. این حملات هوایی با جنگ مرزی یک‌ساله و در پی آغاز درگیری‌ها در نوار غزه شدت بیشتری یافته است. علاوه بر حملات هوایی، اسرائیل از اول اکتبر سال‌ جاری یک تهاجم زمینی را نیز به خاک لبنان آغاز کرده است.

