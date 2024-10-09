ترکیه
1 دقیقه خواندن
ترکیه برای تخلیه شهروندانش دو ناو به لبنان اعزام کرد
در اطلاعیه‌ای، وزارت امور خارجه ترکیه از شروع عملیات تخلیه شهروندان ترک از لبنان خبر داد.
ناوهای نیروی دریایی ترکیه/ عکس: AA
9 اکتبر 2024

 وزارت امور خارجه ترکیه ۸ اکتبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دو ناو متعلق به نیروی دریایی کشورمان با ظرفیت ۲۰۰۰ مسافر قرار است برای تخلیه شهروندان ترک به سمت بیروت حرکت کنند.

 بر اساس این بیانیه، شهروندان ترک که برای خروج از لبنان درخواست داده‌اند، روز چهارشنبه ۹ اکتبر عملیات تخلیه آنها آغاز خواهد شد.

 وزارت خارجه کشور همچنین تأکید کرد که در صورت نیاز، روند عملیات تخلیه در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.

به گفته این وزارت‌خانه کمک‌های بشردوستانه ترکیه نیز برای مردم لبنان توسط دو ناو مذکور به بیروت پایتخت این کشور منتقل شده است.

لازم به ذکر است که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات نیروهای اسرائیلی به کشته شدن بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی و آواره شدن ۱.۲ میلیون نفر منجر شده است. در روزهای اخیر، اسرائیل حملات خود را در اطراف بیروت، پایتخت لبنان، شدت بخشیده است.

