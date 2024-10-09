به گفته این وزارت‌خانه کمک‌های بشردوستانه ترکیه نیز برای مردم لبنان توسط دو ناو مذکور به بیروت پایتخت این کشور منتقل شده است.

لازم به ذکر است که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات نیروهای اسرائیلی به کشته شدن بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی و آواره شدن ۱.۲ میلیون نفر منجر شده است. در روزهای اخیر، اسرائیل حملات خود را در اطراف بیروت، پایتخت لبنان، شدت بخشیده است.