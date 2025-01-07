این دو مورد، اولین مواردی هستند که از سپتامبر ۲۰۲۴ به طور رسمی از سوی جمهوری آذربایجان گزارش شده‌اند.

روابط باکو و ایروان از سال ۱۹۹۱، زمانی که ارمنستان منطقه قره‌باغ آذربایجان را اشغال کرد، تیره شد.

اکثر این مناطق در جریان جنگ ۴۴ روزه در پاییز ۲۰۲۰ آزاد شدند که پس از آن توافق صلحی به امضا رسید و درهای گفت‌وگو برای عادی‌سازی روابط و تعیین مرزها باز شد. بااین‌حال، تنش‌ها، درگیری‌ها و تحریکات طرف ارمنی در مرزهای دو کشور، به‌ویژه در مناطق حساس مانند لاچین و قره‌باغ ظاهراً ادامه دارد.