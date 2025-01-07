سیاست
2 دقیقه خواندن
تیراندازی نیروهای ارمنستان به مواضع آذربایجان در منطقه لاچین
وزارت دفاع آذربایجان از تیراندازی نیروهای ارمنستان به مواضع نظامی این کشور در منطقه لاچین خبر داد.
تیراندازی نیروهای ارمنستان به مواضع آذربایجان در منطقه لاچین
یک سرباز آذربایجانی در حال انجام وظیفه نگهبانی / عکس: AA
7 ژانویه 2025

بر اساس اعلام وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، نیروهای مسلح ارمنستان به مواضع نظامی این کشور در منطقه لاچین تیراندازی کرده‌اند.

طبق گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، یکشنبه‌شب بین ساعت ۱۰ تا ۱۰:۱۰ شب به‌وقت محلی، مواضع آذربایجان در نزدیکی روستاهای زابوخ و جاغازور از سوی نیروهای ارمنستان با شلیک گلوله مورد تیراندازی قرار گرفته‌اند.

آذربایجان در بیانیه‌ای دیگری در روز دوشنبه نیز اعلام کرد که نیروهای ارمنستان دوباره در حدود ساعت ۱۴:۱۰ به‌وقت محلی به مواضع نظامی آذربایجان در نزدیکی زابوخ شلیک کرده‌اند.

مطالب پیشنهادی

این دو مورد، اولین مواردی هستند که از سپتامبر ۲۰۲۴ به طور رسمی از سوی جمهوری آذربایجان گزارش شده‌اند.

روابط باکو و ایروان از سال ۱۹۹۱، زمانی که ارمنستان منطقه قره‌باغ آذربایجان را اشغال کرد، تیره شد.

اکثر این مناطق در جریان جنگ ۴۴ روزه در پاییز ۲۰۲۰ آزاد شدند که پس از آن توافق صلحی به امضا رسید و درهای گفت‌وگو برای عادی‌سازی روابط و تعیین مرزها باز شد. بااین‌حال، تنش‌ها، درگیری‌ها و تحریکات طرف ارمنی در مرزهای دو کشور، به‌ویژه در مناطق حساس مانند لاچین و قره‌باغ ظاهراً ادامه دارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us