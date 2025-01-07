بر اساس اعلام وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، نیروهای مسلح ارمنستان به مواضع نظامی این کشور در منطقه لاچین تیراندازی کردهاند.
طبق گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، یکشنبهشب بین ساعت ۱۰ تا ۱۰:۱۰ شب بهوقت محلی، مواضع آذربایجان در نزدیکی روستاهای زابوخ و جاغازور از سوی نیروهای ارمنستان با شلیک گلوله مورد تیراندازی قرار گرفتهاند.
آذربایجان در بیانیهای دیگری در روز دوشنبه نیز اعلام کرد که نیروهای ارمنستان دوباره در حدود ساعت ۱۴:۱۰ بهوقت محلی به مواضع نظامی آذربایجان در نزدیکی زابوخ شلیک کردهاند.
این دو مورد، اولین مواردی هستند که از سپتامبر ۲۰۲۴ به طور رسمی از سوی جمهوری آذربایجان گزارش شدهاند.
روابط باکو و ایروان از سال ۱۹۹۱، زمانی که ارمنستان منطقه قرهباغ آذربایجان را اشغال کرد، تیره شد.
اکثر این مناطق در جریان جنگ ۴۴ روزه در پاییز ۲۰۲۰ آزاد شدند که پس از آن توافق صلحی به امضا رسید و درهای گفتوگو برای عادیسازی روابط و تعیین مرزها باز شد. بااینحال، تنشها، درگیریها و تحریکات طرف ارمنی در مرزهای دو کشور، بهویژه در مناطق حساس مانند لاچین و قرهباغ ظاهراً ادامه دارد.