حداقل ۱۶ سرباز پاکستانی در حمله تروریستی به ایست بازرسی در شمال غربی پاکستان، نزدیک مرز افغانستان، جان خود را از دست دادند. ترکیه حمله تروریستی وحشیانه در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان را که در تاریخ ۲۱ دسامبر رخ داد، محکوم کرد.
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد: با اندوه فراوان از شهادت شماری از سربازان در حمله تروریستی اخیر در وزیرستان جنوبی آگاه شدیم. این بیانیه همچنین برای مجروحان حمله آرزوی بهبودی سریع کرد و به خانوادههای قربانیان تسلیت گفت.
ترکیه در ادامه بر حمایت قاطع خود از پاکستان در مبارزه با تروریسم تأکید کرد. به گفته ارتش پاکستان، تروریستها شب جمعه به ایست بازرسی در منطقه مکن، در شهرستان وزیرستان جنوبی حمله کردند که منجر به کشته شدن حداقل ۱۶ سرباز شد.
در ماه جاری، ارتش پاکستان اعلام کرده بود که در عملیاتهای نظامی مبتنی بر اطلاعات در استانهای شمال غربی و جنوب غربی کشور، ۴۳ تروریست کشته شدند. اسلامآباد ادعا دارد که اعضای گروه طالبان پاکستان TTP در افغانستان مستقر هستند و از آنجا به پاکستان حملات خود را انجام میدهند.
اما کابل این اتهام را رد کرده است.