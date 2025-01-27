سیاست
مصر و اردن با طرح ترامپ برای جابجایی ساکنان غزه مخالفت کردند
سفارت مصر در واشنگتن و وزارت خارجه اردن به اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر انتقال فلسطینی‌های غزه به اردن و صحرای سینا در مصر واکنش نشان دادند.
بازگشت فلسطینی‌های آواره شده به جنوب غزه به خانه‌هایشان در شمال / عکس: Reuters
27 ژانویه 2025

سفارت مصر در واشنگتن روز یکشنبه، ٢۶ ژانویه، بار دیگر بر مخالفت قاهره با انتقال فلسطینی‌ها به شبه‌جزیره سینای مصر تاکید کرد.

این اظهارات چند ساعت پس از دعوت رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، از مصر و اردن برای پذیرش فلسطینیان از غزه بیان شد.

سفارت مصر در صفحه خود در پلتفرم‌های دیجیتال اعلام کرد: مصر نمی‌تواند بخشی از هیچ راه‌حلی باشد که شامل انتقال فلسطینی‌ها به صحرای سینا است.

این جمله بخشی از مقاله‌ای به قلم سفیر مصر، معتز زهران، است که در روزنامه آمریکایی هیل (The Hill) در ٢٠ اکتبر ٢٠٢٣، سیزده روز پس از آغاز حمله اسرائیل به غزه، منتشر شده است.

سفارت مصر فقط به همین عنوان در پست‌های خود در فضای مجازی بسنده کرده و لینک مقاله مذکور در وب‌سایت روزنامه را پیوست آن‌ها کرد.

زهران در مقاله خود تاکید داشت که چنین اقدامی می‌تواند منجر به فاجعه دیگری شود، فاجعه‌ای که برای مردم مقاوم فلسطین قابل تصور نیست، مردمی که ارتباطی ناگسستنی با سرزمین اجدادی خود دارند.

گفتنی است روز شنبه، دونالد ترامپ به این بهانه که در غزه هیچ مکان مناسبی برای سکونت وجود ندارد، خواستار جابجایی فلسطینی‌ها از نوار غزه به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن شد.

یک روز پس‌از‌آن، وزیر خارجه اردن، ایمن الصفدی، با تاکید بر اینکه کشورش با هر‌گونه تلاش برای جابجایی فلسطینی‌ها مخالف است، گفت: موضع ما روشن است، تثبیت فلسطینی‌ها در سرزمین‌شان یک اصل غیرقابل تغییر در دولت اردن بوده است و تغییر هم نخواهد کرد.

وی افزود: حل مسئله فلسطین در خاک فلسطین است، اردن برای اردنی‌ها و فلسطین برای فلسطینی‌ها است.

اسرائیل با محاصره ١٨‌ساله غزه، این منطقه را به بزرگ‌ترین زندان جهان تبدیل کرده است. نسل‌کشی ١۶ ماه اخیر باعث شده حدود دو میلیون نفر از شهروندان غزه در شرایطی بحرانی از خانه‌های خود آواره شوند و با کمبود عمده و شدید غذا، آب و دارو دست‌و‌پنجه نرم کنند.

اسرائیل دهه‌هاست که اراضی فلسطین، سوریه و لبنان را اشغال کرده و از ترک آن‌ها امتناع کرده و اجازه ایجاد دولت مستقل فلسطینی با پایتخت قدس شرقی در مرزهای پیش از جنگ ١٩۶٧ را نمی‌دهد.

