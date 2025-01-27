سفارت مصر در واشنگتن روز یکشنبه، ٢۶ ژانویه، بار دیگر بر مخالفت قاهره با انتقال فلسطینی‌ها به شبه‌جزیره سینای مصر تاکید کرد.

این اظهارات چند ساعت پس از دعوت رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، از مصر و اردن برای پذیرش فلسطینیان از غزه بیان شد.

سفارت مصر در صفحه خود در پلتفرم‌های دیجیتال اعلام کرد: مصر نمی‌تواند بخشی از هیچ راه‌حلی باشد که شامل انتقال فلسطینی‌ها به صحرای سینا است.

این جمله بخشی از مقاله‌ای به قلم سفیر مصر، معتز زهران، است که در روزنامه آمریکایی هیل (The Hill) در ٢٠ اکتبر ٢٠٢٣، سیزده روز پس از آغاز حمله اسرائیل به غزه، منتشر شده است.

سفارت مصر فقط به همین عنوان در پست‌های خود در فضای مجازی بسنده کرده و لینک مقاله مذکور در وب‌سایت روزنامه را پیوست آن‌ها کرد.

زهران در مقاله خود تاکید داشت که چنین اقدامی می‌تواند منجر به فاجعه دیگری شود، فاجعه‌ای که برای مردم مقاوم فلسطین قابل تصور نیست، مردمی که ارتباطی ناگسستنی با سرزمین اجدادی خود دارند.