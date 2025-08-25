منطقه‌
سازمان ملل: داعش خراسان همچنان تهدیدی بالقوه به حساب می‌آید
سازمان ملل هشدار داد که داعش خراسان همچنان تهدیدی جدی برای افغانستان و حتی اروپا و آسیای مرکزی است؛ اما اداره طالبان این ادعاها را بی‌اساس دانسته و تأکید کرده‌ که خطر این گروه در افغانستان مهار شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد/ عکس: Reuters
25 اوت 2025

ناتالیا گِرمن، رئیس کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم سازمان ملل هشدار داد که داعش خراسان همچنان تهدیدی جدی برای افغانستان و فراتر از آن، از جمله اروپا و آسیای مرکزی، محسوب می‌شود.

وی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره این گروه تروریستی اعلام کرد: این گروه با تکیه بر تبلیغات آنلاین و کمپین‌های مجازی، به جذب نیرو و جمع‌آوری منابع مالی ادامه می‌دهد و از این طریق فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد.

گِرمن با تأکید بر اینکه داعش خراسان علاوه بر حضور در افغانستان، در کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی نیز فعالانه اقدام به جذب نیرو می‌کند، تصریح کرد: این هشدار در شرایطی مطرح شده که مقامات سازمان ملل بارها نسبت به پیامدهای گسترش نفوذ این شاخه از داعش در منطقه ابراز نگرانی کرده‌اند.

اما همزمان با این موضع‌گیری، برخی تحلیلگران سیاسی افغان این نگرانی‌ها را بخشی از فشارهای سیاسی و تبلیغات منفی علیه اداره طالبان ارزیابی می‌کنند.

اداره طالبان نیز به‌طور مکرر اعلام کرده است که تهدید داعش در افغانستان تحت کنترل قرار گرفته است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در واکنش به گزارش‌های مطرح‌شده تأکید کرد: کشورها نباید بدون ارائه شواهد عینی، افغانستان را ناپایدار جلوه دهند. وی همچنین ادعاهای مربوط به حضور داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان را بی‌اساس خواند.

