به گزارش رسانههای ایران، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور اسبق ایران در دولتهای هفتم و هشتم، در مراسم بزرگداشت احمد خرم، وزیر راه و ترابری همین دوره، با انتقاد از روندهای نظارتی موجود در ایران، اظهار داشت که بیش از ۶۰ درصد مردم ایران دیگر در انتخابات شرکت نمیکنند و آنهایی که حضور مییابند، بهدنبال تغییر هستند.
وی تاکید کرد که بسیاری از چهرههایی که میتوانستند مسیر جامعه را در چارچوبی شایسته پیش ببرند، با تهمت و تخریب کنار گذاشته شدند. به گفته موسوی لاری، کنار زدن نیروهای کارآمد و بیتوجهی به نخبگان، زمینهساز حاکم شدن فضایی به دور از دانش، تدبیر و برنامهریزی شده است.
موسوی لاری یادآور شد که در ابتدا این نوع نظارت تنها به انتخابات مجلس محدود بود، اما اکنون به تمامی انتخابات، حتی انتخابات صنفی نیز تسری یافته است و تشکیل انجمنهای صنفی را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
موسوی لاری همچنین با اشاره به پیامدهای چنین سیاستهایی تاکید کرد که بزرگترین ضربه به جامعه، حذف نیروهای شایسته و میدان دادن به افرادی بوده است که پیشبرد خود را در تخریب دیگران میبینند. او افزود که چنین فضایی، موجب سرگردانی و عدم اعتماد در جامعه شده است.
نظارت استصوابی چیست؟
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و رفراندومها را بر عهدهدارد. همچنین، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی این کشور تفسیر قانون اساسی به عهدهٔ شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.