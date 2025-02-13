منطقه‌
2 دقیقه خواندن
موسوی لاری: ۶۰ درصد مردم از شرکت در انتخابات خودداری می‌کنند
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور اسبق ایران، در مراسم بزرگداشت احمد خرم، با انتقاد از نظارت استصوابی، گفت که بیش از ۶۰ درصد مردم از شرکت در انتخابات خودداری می‌کنند و آن‌هایی که شرکت می‌کنند، خواهان تغییر هستند.
موسوی لاری: ۶۰ درصد مردم از شرکت در انتخابات خودداری می‌کنند
بازتاب انتخابات ایران در مطبوعات داخلی این کشور / عکس: Reuters
13 فوریه 2025

به گزارش رسانه‌های ایران، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور اسبق ایران در دولت‌های هفتم و هشتم، در مراسم بزرگداشت احمد خرم، وزیر راه و ترابری همین دوره، با انتقاد از روندهای نظارتی موجود در ایران، اظهار داشت که بیش از ۶۰ درصد مردم ایران دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند و آن‌هایی که حضور می‌یابند، به‌دنبال تغییر هستند.

وی تاکید کرد که بسیاری از چهره‌هایی که می‌توانستند مسیر جامعه را در چارچوبی شایسته پیش ببرند، با تهمت و تخریب کنار گذاشته شدند. به گفته موسوی لاری، کنار زدن نیروهای کارآمد و بی‌توجهی به نخبگان، زمینه‌ساز حاکم شدن فضایی به دور از دانش، تدبیر و برنامه‌ریزی شده است.

موسوی لاری یادآور شد که در ابتدا این نوع نظارت تنها به انتخابات مجلس محدود بود، اما اکنون به تمامی انتخابات، حتی انتخابات صنفی نیز تسری یافته است و تشکیل انجمن‌های صنفی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

مطالب پیشنهادی

موسوی لاری همچنین با اشاره به پیامدهای چنین سیاست‌هایی تاکید کرد که بزرگ‌ترین ضربه به جامعه، حذف نیروهای شایسته و میدان دادن به افرادی بوده است که پیشبرد خود را در تخریب دیگران می‌بینند. او افزود که چنین فضایی، موجب سرگردانی و عدم اعتماد در جامعه شده است.

نظارت استصوابی چیست؟

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم‌ها را بر عهده‌دارد. همچنین، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی این کشور تفسیر قانون اساسی به عهدهٔ شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us