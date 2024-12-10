وزیر تجارت ترکیه از فعالیت ۸۳۶۰۰ شرکت خارجی در این کشور خبر داد. وی به دستاوردهای اقتصادی، برنامههای توسعه صادرات و نقش فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی در آینده تجاری کشور اشاره کرد. این شرکتها سهمی در اشتغال با ایجاد ۱.۲ میلیون فرصت شغلی و همچنین صادرات به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارند.
در نشست مدیران دانشگاه استانبول جراحپاشا، وزیر تجارت ترکیه ضمن اشاره به این موضوع، تأکید کرد که از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۲۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد ترکیه شده است. او افزود: هوش مصنوعی در سالهای اخیر به یکی از فناوریهای کلیدی جهان تبدیل شده و در حال حاضر یکسوم دنیای دیجیتال را تحت کنترل خود دارد. پیشبینی میشود در ۲ تا ۳ سال آینده، این فناوری بخش عمدهای از دنیای دیجیتال را دربر بگیرد.
وزیر تجارت ترکیه همچنین به نقش وزارتخانه در افزایش ظرفیت صادراتی ترکیه و تسهیل تحول فناوری اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق چشمانداز رئیسجمهور برای تبدیل قرن ترکیه به قرن تجارت، با هدف کاهش کسری تجاری و حساب جاری، افزایش سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و صادرات، در حال تلاش مستمر هستیم.
چالشهای امنیتی و اقتصادی ناشی از بحرانهای منطقهای، باعث شده است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ بهطور میانگین تنها ۳.۳ درصد رشد کند. این نرخ رشد در کشورهای غربی از جمله آمریکا و اروپا کمتر بوده و کشورهای آسیایی مانند چین و هند توانستهاند میانگین جهانی را افزایش دهند.
وزیر تجارت ترکیه در ادامه اشاره کرد که صادرات جهانی در سال ۲۰۲۳ با ۴.۸ درصد کاهش مواجه شده است. با این حال، ترکیه توانسته است در چنین شرایطی تجارت خود را گسترش دهد و نرخ صادرات را افزایش دهد. او پیشبینی کرد که رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۷ درصد خواهد بود.
تعداد کل شاغلان در ترکیه از ۲۱.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ به ۳۲.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تنها در یک سال گذشته، ۱.۲۵ میلیون نفر به جمع شاغلان کشور افزوده شدهاند. وزیر تجارت ترکیه همچنین از افزایش ۷.۵ برابری صادرات کالا و خدمات در ۲۲ سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: صادرات ترکیه از نوامبر سال گذشته تا نوامبر امسال به ۲۶۱.۴ میلیارد دلار رسیده است.
ترکیه در مسیر افزایش سهم فناوریهای پیشرفته در صادرات
وزارت تجارت ترکیه اعلام کرده است که برای پایداری موفقیتهای اقتصادی این کشور، تمرکز بر صادرات در حوزههای با ارزش افزوده بالا، نوآوری، برندینگ و اقتصاد دانشی ضروری است. طبق برنامهریزیها، سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا و پیشرفته از کل صادرات کشور تا سال ۲۰۲۸ باید به ۵۰ درصد افزایش یابد.