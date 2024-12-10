وزیر تجارت ترکیه از فعالیت ۸۳۶۰۰ شرکت خارجی در این کشور خبر داد. وی به دستاوردهای اقتصادی، برنامه‌های توسعه صادرات و نقش فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در آینده تجاری کشور اشاره کرد. این شرکت‌ها سهمی در اشتغال با ایجاد ۱.۲ میلیون فرصت شغلی و همچنین صادرات به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارند.

در نشست مدیران دانشگاه استانبول جراح‌پاشا، وزیر تجارت ترکیه ضمن اشاره به این موضوع، تأکید کرد که از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۲۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد ترکیه شده است. او افزود: هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به یکی از فناوری‌های کلیدی جهان تبدیل شده و در حال حاضر یک‌سوم دنیای دیجیتال را تحت کنترل خود دارد. پیش‌بینی می‌شود در ۲ تا ۳ سال آینده، این فناوری بخش عمده‌ای از دنیای دیجیتال را دربر بگیرد.

وزیر تجارت ترکیه همچنین به نقش وزارتخانه در افزایش ظرفیت صادراتی ترکیه و تسهیل تحول فناوری اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق چشم‌انداز رئیس‌جمهور برای تبدیل قرن ترکیه به قرن تجارت، با هدف کاهش کسری تجاری و حساب جاری، افزایش سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و صادرات، در حال تلاش مستمر هستیم.

چالش‌های امنیتی و اقتصادی ناشی از بحران‌های منطقه‌ای، باعث شده است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به‌طور میانگین تنها ۳.۳ درصد رشد کند. این نرخ رشد در کشورهای غربی از جمله آمریکا و اروپا کمتر بوده و کشورهای آسیایی مانند چین و هند توانسته‌اند میانگین جهانی را افزایش دهند.