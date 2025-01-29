سیاست
افزایش ۳۰۰ درصدی سقط جنین در غزه پس از حملات اسرائیل
حملات مرگبار اسرائیل علیه غزه تاثیر ویرانگری بر زنان باردار گذاشته است. علاوه بر افزایش ۳۰۰ درصدی سقط جنین، بسیاری از آنها با عفونت‌های ادراری، کم‌خونی و مشکلات پزشکی جدی دیگر مواجه شده‌اند.
مادر فلسطینی به همراه فرزندش که در کالسکه نشسته است. ویرانه‌های جبالیه در شمال غزه / عکس: Reuters
29 ژانویه 2025

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارش جدیدی، ضمن اشاره به تاثیر ویرانگر حملات اسرائیل بر زنان باردار غزه، اعلام کرده که بسیاری از این زنان به دلیل کمبود امکانات پزشکی، گرسنگی و شرایط حاد ناشی از حملات، با مشکلات جدی همچون سقط جنین، عفونت‌های ادراری و کم‌خونی مواجه هستند.

این بحران به‌ویژه با محاصره اسرائیل و محدودیت شدید دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، سلامت مادران و نوزادان را به‌شدت تهدید می‌کند.

در گزارش ۵۰ صفحه‌ای تحت عنوان «پنج نوزاد در انکوباتور: نقض حقوق زنان باردار در حملات اسرائیل به غزه» که روز سه‌شنبه منتشر شد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌شدت اقدامات اسرائیل در محاصره غزه و تاثیر آن بر سلامت زنان باردار را محکوم کرد.

در این گزارش آمده است که اسرائیل با تحمیل محاصره غیرقانونی، قطع دسترسی به آب، غذا و برق، استفاده از گرسنگی به‌عنوان یک تاکتیک جنگی، حملات به سیستم پزشکی و انجام انتقالات اجباری، به نقض حقوق بشر پرداخته است.

این گروه حقوق بشری همچنین تاکید کرده که این اقدامات، دسترسی زنان باردار به مراقبت‌های بهداشتی ضروری و مراقبت پس از زایمان را به‌طور بارز محدود کرده است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، برخی قوانین اسرائیلی‌ها، به‌شدت تحویل کمک‌های بشردوستانه به غزه را مختل کرده و این وضعیت به بحرانی‌تر شدن وضعیت زنان باردار و نوزادان آن‌ها منجر شده است.

تا ژانویه ۲۰۲۵، مراقبت‌های اضطراری زایمان و نوزادان تنها در تعداد محدودی بیمارستان نیمه‌فعال در غزه در دسترس بوده است. این در حالی است که پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعداد بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی فعال در غزه به ۲۰ مرکز می‌رسید.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که تا دسامبر ۲۰۲۴، ۱۹ نوع تجهیزات پزشکی و ۲۴ نوع دارو برای مراقبت‌های پیش از زایمان، زایمان و پس از زایمان در غزه به‌شدت کمیاب شده‌اند و به‌شدت مورد نیاز هستند.

کارشناسان سلامت مادران گزارش داده‌اند که نرخ سقط جنین در غزه از زمان آغاز جنگ اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

یکی از زنان ۳۱‌ساله غزه که در زمان آغاز جنگ دو ماه باردار بوده، اظهار داشت: ما در شمال غزه گرسنگی می‌کشیدیم. هیچ گازی برای پخت‌و‌پز نداشتیم. من وزن زیادی کم کردم.

او پس از مراجعه به یک کلینیک خصوصی نتواست بیشتر از یک سونوگرافی انجام دهد و نتایج معاینات او محدود بود.

براساس بررسی نهاد زنان سازمان ملل از مارس تا آوریل ۲۰۲۴، از ۳۰۵ زن باردار در پنج استان غزه، ۶۸ درصد دچار عوارض پزشکی شدند.۹۲ درصد آن‌ها از عفونت‌های ادراری، ۷۶ درصد از کم‌خونی، ۴۴ درصد از اختلالات فشار خون و ۲۸ درصد از زایمان زودرس رنج برده‌اند. دیگر مشکلات رایج شامل خونریزی و سقط جنین مرده بوده است.

در شرایط کنونی، بیش از ۴۸، ۰۰۰ زن باردار با خطرات شدید ناشی از ناامنی غذایی مواجه هستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که این زنان قادر به حفظ تغذیه مناسب برای سلامت خود و رشد جنین‌شان نیستند.

در این میان، برخی نوزادان زودرس برای بقا نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند. دکتر احمد الشاعر از بیمارستان الهلال الاماراتی در رفح گفت: ما باید چهار یا پنج نوزاد را در یک دستگاه انکوباتور قرار دهیم. بیشتر آنها زنده نمی‌مانند.

کارشناسان پزشکی هشدار داده‌اند که استفاده مشترک از دستگاه‌های انکوباتور خطر انتقال عفونت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که بیمارستان‌ها نمی‌توانند دستگاه‌ها را به‌درستی تمیز و ضدعفونی کنند. این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت زنان باردار و نوزادان در غزه به‌طور جدی به خطر افتاده و نیاز فوری به اقدامات بشردوستانه و دسترسی به کمک‌های پزشکی وجود دارد.

