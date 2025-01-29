سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارش جدیدی، ضمن اشاره به تاثیر ویرانگر حملات اسرائیل بر زنان باردار غزه، اعلام کرده که بسیاری از این زنان به دلیل کمبود امکانات پزشکی، گرسنگی و شرایط حاد ناشی از حملات، با مشکلات جدی همچون سقط جنین، عفونت‌های ادراری و کم‌خونی مواجه هستند.

این بحران به‌ویژه با محاصره اسرائیل و محدودیت شدید دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، سلامت مادران و نوزادان را به‌شدت تهدید می‌کند.

در گزارش ۵۰ صفحه‌ای تحت عنوان «پنج نوزاد در انکوباتور: نقض حقوق زنان باردار در حملات اسرائیل به غزه» که روز سه‌شنبه منتشر شد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌شدت اقدامات اسرائیل در محاصره غزه و تاثیر آن بر سلامت زنان باردار را محکوم کرد.

در این گزارش آمده است که اسرائیل با تحمیل محاصره غیرقانونی، قطع دسترسی به آب، غذا و برق، استفاده از گرسنگی به‌عنوان یک تاکتیک جنگی، حملات به سیستم پزشکی و انجام انتقالات اجباری، به نقض حقوق بشر پرداخته است.

این گروه حقوق بشری همچنین تاکید کرده که این اقدامات، دسترسی زنان باردار به مراقبت‌های بهداشتی ضروری و مراقبت پس از زایمان را به‌طور بارز محدود کرده است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، برخی قوانین اسرائیلی‌ها، به‌شدت تحویل کمک‌های بشردوستانه به غزه را مختل کرده و این وضعیت به بحرانی‌تر شدن وضعیت زنان باردار و نوزادان آن‌ها منجر شده است.

تا ژانویه ۲۰۲۵، مراقبت‌های اضطراری زایمان و نوزادان تنها در تعداد محدودی بیمارستان نیمه‌فعال در غزه در دسترس بوده است. این در حالی است که پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعداد بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی فعال در غزه به ۲۰ مرکز می‌رسید.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که تا دسامبر ۲۰۲۴، ۱۹ نوع تجهیزات پزشکی و ۲۴ نوع دارو برای مراقبت‌های پیش از زایمان، زایمان و پس از زایمان در غزه به‌شدت کمیاب شده‌اند و به‌شدت مورد نیاز هستند.