رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به مالزی و دیدار با انور ابراهیم، نخستوزیر این کشور، خواستار پایان اشغالگری اسرائیل و جبران خسارات وارده به فلسطینیان شد.
اردوغان در نشست خبری مشترک با نخستوزیر مالزی با تأکید بر موضع همیشگی ترکیه در حمایت از راهحل دو دولتی، بیان کرد: اسرائیل باید به اشغال اراضی فلسطین پایان دهد و خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند.
وی در ادامه بر لزوم تشکیل کشوری مستقل برای فلسطینیان تأکید کرده و افزود: ایجاد یک کشور مستقل، دارای حاکمیت و یکپارچه فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی ضروری است.
اردوغان همچنین در ارتباط وضعیت بحرانی غزه و ارسال کمکهای بشردوستانه، بر لزوم همبستگی بینالمللی، بهویژه میان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)، تأکید کرد.
رئیسجمهور ترکیه در این خصوص اظهار داشت: اگر تمامی اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا همکاری کنند، معتقدم که میتوانیم بر این چالش غلبه کنیم.
وی همچنین اعلام کرد که ترکیه تاکنون حدود ۱۰۰ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه به غزه ارسال کرده و در حال برنامهریزی برای ارسال کمکهای بیشتر است.
اردوغان در این نشست با انتقاد از سیاستهای اسرائیل بیان داشت: اسرائیل به وعدههای خود در مورد آتشبس در غزه عمل نکرده است. سیاست این رژیم بر پایه کشتار و اشغال اراضی بنا شده است.
در همین راستا، نخستوزیر مالزی نیز ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل بیان کرد: سیاستهای تهاجمی و توسعهطلبانه اسرائیل همچنان ادامه دارد و تا زمانی که این رژیم از سرزمینهای فلسطینی عقبنشینی نکند، امیدی به پیشرفت وجود ندارد.
وی همچنین از نقش ترکیه در حمایت از فلسطینیان قدردانی کرد و گفت: ما مفتخریم که میزبان رهبری هستیم که برای جهان اسلام، مدافع عدالت و حقوق بشر است.
اردوغان با اشاره به تقویت همکاریهای دوجانبه میان ترکیه و مالزی، اعلام کرد که دو کشور تصمیم گرفتهاند حجم تجارت دوجانبه را از ۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند.
وی همچنین از تشکیل کمیته عالی مشارکت استراتژیک بین ترکیه و مالزی برای گسترش همکاریها خبر داده و بیان داشت: ما یک کمیته عالی مشارکت استراتژیک بین ترکیه و مالزی برای تقویت همکاریهای دوجانبه تشکیل خواهیم داد.