رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به مالزی و دیدار با انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور، خواستار پایان اشغالگری اسرائیل و جبران خسارات وارده به فلسطینیان شد.

اردوغان در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر مالزی با تأکید بر موضع همیشگی ترکیه در حمایت از راه‌حل دو دولتی، بیان کرد: اسرائیل باید به اشغال اراضی فلسطین پایان دهد و خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند.

وی در ادامه بر لزوم تشکیل کشوری مستقل برای فلسطینیان تأکید کرده و افزود: ایجاد یک کشور مستقل، دارای حاکمیت و یکپارچه فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی ضروری است.

اردوغان همچنین در ارتباط وضعیت بحرانی غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه، بر لزوم همبستگی بین‌المللی، به‌ویژه میان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)، تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه در این خصوص اظهار داشت: اگر تمامی اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا همکاری کنند، معتقدم که می‌توانیم بر این چالش غلبه کنیم.

وی همچنین اعلام کرد که ترکیه تاکنون حدود ۱۰۰ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال کرده و در حال برنامه‌ریزی برای ارسال کمک‌های بیشتر است.