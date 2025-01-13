سیاست
آغاز مشاوره‌های پارلمانی لبنان برای تعیین نخست‌وزیر جدید
رئیس‌جمهور جدید لبنان، ژوزف عون، امروز دوشنبه مشاوره‌هایی را با نمایندگان و فراکسیون‌های پارلمان آغاز کرده است تا شخصی را برای تشکیل دولت جدید به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند.
رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان لبنان / عکس: AA
رئیس‌جمهور جدید لبنان، ژوزف عون، پس از انتخاب و ادای سوگند، مشاوره‌های پارلمانی را برای تعیین نخست‌وزیر جدید آغاز کرده است؛ روندی که در آن نام‌هایی چون نجیب میقاتی، فواد مخزومی و نواف سلام به‌عنوان گزینه‌های اصلی مطرح هستند. این انتخاب در حالی صورت می‌گیرد که لبنان با چالش‌های جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است.

طبق قانون اساسی و سنت سیاسی لبنان، نخست‌وزیر باید از مسلمانان سنی انتخاب شود. در همین راستا، تاکنون سه نامزد اصلی برای این سمت مطرح‌شده‌اند: نجیب میقاتی، نخست‌وزیر فعلی که مدیریت دولت را برعهده دارد، فواد مخزومی، نماینده پارلمان و تاجری که روابط نزدیکی با کشورهای خلیج دارد، و نواف سلام، قاضی بین‌المللی که دیپلمات باسابقه و محبوبی در لبنان است.

یک منبع نزدیک به حزب‌الله به خبرگزاری فرانسه گفته است که حزب‌الله و جنبش امل، به رهبری نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، از انتخاب مجدد نجیب میقاتی به‌عنوان نخست‌وزیر حمایت می‌کنند. او افزود: این انتخاب بخشی از توافقی است که با فرستاده عربستان سعودی به لبنان، یزید بن محمد بن فهد آل فرحان، به‌دست آمده است. طبق این توافق، حزب‌الله و جنبش امل در انتخاب ژوزف عون به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید نیز همکاری کردند.

نجیب میقاتی که تاکنون سه بار سمت نخست‌وزیری را بر عهده داشته و یکی از ثروتمندترین افراد لبنان به شمار می‌رود، هرگونه توافق سیاسی مشابه را تکذیب کرده است. او در حاشیه جلسه انتخاب رئیس‌جمهور گفت: اگر ضرورت ایجاب کند، آماده‌ام برای خدمت به کشور بار دیگر مسئولیت نخست‌وزیری را بر عهده بگیرم.

همچنین نیروهای مخالف، شامل فراکسیون نیروهای لبنانی و چند فراکسیون کوچک دیگر، تصمیم گرفته‌اند از فواد مخزومی به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری حمایت کنند. مخزومی، یک تاجر برجسته است که کسب‌وکار خود را در کشورهای خلیج آغاز کرده و روابط نزدیکی با ایالات متحده دارد. او هفته گذشته در خانه‌اش میزبان آموس هوکشتاین، فرستاده آمریکا به لبنان، و جمعی از نمایندگان مخالف بود.

با‌این‌حال برخی از نمایندگان و فراکسیون‌های مخالف تلاش دارند تا نواف سلام را به‌عنوان گزینه جایگزین برای نخست‌وزیری معرفی کنند. نواف سلام، رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه و یک دیپلمات باتجربه است که در مشاوره‌های پارلمانی پیشین نیز نام او بارها مطرح‌شده است.

هفته گذشته، پارلمان لبنان ژوزف عون را با ۹۹ رای از مجموع ۱۲۸ نماینده، به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید انتخاب کرد. او پس از ادای سوگند، به‌طور رسمی چهاردهمین رئیس‌جمهور لبنان شد. این انتخاب به بیش از دو سال بحران سیاسی و خلا ریاست‌جمهوری در کشور پایان داد.

با پایان دوره خلا سیاسی در ریاست‌جمهوری، اکنون تمام نگاه‌ها به دولت جدید دوخته شده است. این دولت باید بحران‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتی‌های اجتماعی گسترده را مدیریت کند. طبق سنت سیاسی لبنان، رئیس‌جمهور از مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از مسلمانان سنی و رئیس پارلمان از مسلمانان شیعه انتخاب می‌شود.

