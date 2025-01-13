رئیس‌جمهور جدید لبنان، ژوزف عون، پس از انتخاب و ادای سوگند، مشاوره‌های پارلمانی را برای تعیین نخست‌وزیر جدید آغاز کرده است؛ روندی که در آن نام‌هایی چون نجیب میقاتی، فواد مخزومی و نواف سلام به‌عنوان گزینه‌های اصلی مطرح هستند. این انتخاب در حالی صورت می‌گیرد که لبنان با چالش‌های جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است.

طبق قانون اساسی و سنت سیاسی لبنان، نخست‌وزیر باید از مسلمانان سنی انتخاب شود. در همین راستا، تاکنون سه نامزد اصلی برای این سمت مطرح‌شده‌اند: نجیب میقاتی، نخست‌وزیر فعلی که مدیریت دولت را برعهده دارد، فواد مخزومی، نماینده پارلمان و تاجری که روابط نزدیکی با کشورهای خلیج دارد، و نواف سلام، قاضی بین‌المللی که دیپلمات باسابقه و محبوبی در لبنان است.

یک منبع نزدیک به حزب‌الله به خبرگزاری فرانسه گفته است که حزب‌الله و جنبش امل، به رهبری نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، از انتخاب مجدد نجیب میقاتی به‌عنوان نخست‌وزیر حمایت می‌کنند. او افزود: این انتخاب بخشی از توافقی است که با فرستاده عربستان سعودی به لبنان، یزید بن محمد بن فهد آل فرحان، به‌دست آمده است. طبق این توافق، حزب‌الله و جنبش امل در انتخاب ژوزف عون به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید نیز همکاری کردند.

نجیب میقاتی که تاکنون سه بار سمت نخست‌وزیری را بر عهده داشته و یکی از ثروتمندترین افراد لبنان به شمار می‌رود، هرگونه توافق سیاسی مشابه را تکذیب کرده است. او در حاشیه جلسه انتخاب رئیس‌جمهور گفت: اگر ضرورت ایجاب کند، آماده‌ام برای خدمت به کشور بار دیگر مسئولیت نخست‌وزیری را بر عهده بگیرم.