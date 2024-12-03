بر اساس گزارش تلویزیون دولتی چین (CCTV)، گازرسانی از طریق خط لولهای که از شهر هایهی در استان هیلونگجیانگ در شمال شرقی چین شروع شده و تا شانگهای، بزرگترین شهر در سواحل شرقی این کشور، ادامه مییابد، آغاز شده است.
این خط لوله که با نام «مسیر شرقی» شناخته میشود، با طول ۵۱۱۱ کیلومتر، سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی روسیه را به ۹ منطقه در سطح استان هیلونگجیانگ و جمعیتی حدود ۴۵۰ میلیون نفر منتقل خواهد کرد.
ماه گذشته اعلام شد که ساخت بخش جنوبی این خط لوله، بین استان جیانگسو و شهر شانگهای، به پایان رسیده است.
در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه برای احداث خط لوله جدید گاز طبیعی، علاوه بر خط لوله «قدرت سیبری»، با چین قرارداد ۳۰ سالهای امضا کرده بود.
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه، این کشور توجه خود را به چین معطوف کرده است. درحالیکه جریان گاز طبیعی بین اروپا و روسیه به دلیل جنگ متوقف شده، چین باتوجهبه جمعیت زیاد و وجود صنایع پیشرفته، همواره بهعنوان مقصدی جایگزین برای گاز طبیعی روسیه مطرح بوده است.
گفتنی است که طی چند روز گذشته، خط لوله انتقال گاز روسیه که برای انتقال گاز طبیعی از شرق سیبری به مناطق پرجمعیت شمال و شرق چین ساخته شده، به بهرهبرداری رسیده است.