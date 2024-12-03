در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه برای احداث خط لوله جدید گاز طبیعی، علاوه بر خط لوله «قدرت سیبری»، با چین قرارداد ۳۰ ساله‌ای امضا کرده بود.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه، این کشور توجه خود را به چین معطوف کرده است. درحالی‌که جریان گاز طبیعی بین اروپا و روسیه به دلیل جنگ متوقف شده، چین باتوجه‌به جمعیت زیاد و وجود صنایع پیشرفته، همواره به‌عنوان مقصدی جایگزین برای گاز طبیعی روسیه مطرح بوده است.

گفتنی است که طی چند روز گذشته، خط لوله انتقال گاز روسیه که برای انتقال گاز طبیعی از شرق سیبری به مناطق پرجمعیت شمال و شرق چین ساخته شده، به بهره‌برداری رسیده است.