عبدالمجید تبون، رئیسجمهور الجزایر، روز یکشنبه دوم ژانویه ٢٠٢۵ در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لوپینیون، در پاسخ به پرسشی درباره امکان عادیسازی روابط الجزایر با اسرائیل در صورت تشکیل کشور فلسطین، اظهار داشت: بله، قطعاً. هدف اصلی ما ایجاد کشور فلسطین است و در روزی که این اتفاق رخ دهد، ما اقدام به عادیسازی خواهیم کرد.
وی همچنین در مورد روابط الجزایر و فرانسه، هرگونه قصد برای قطع روابط را رد کرد و تأکید داشت که تلاش زیادی برای جلوگیری از رسیدن به این وضعیت انجام شده است.
تبون در خصوص پرونده منطقه صحرای غربی، که پس از حمایت فرانسه از حاکمیت مراکش بر این منطقه در تابستان گذشته باعث تنش در روابط دو کشور شد، توضیح داد: به همتای فرانسوی خود، امانوئل مکرون، هشدارهای لازم داده شده است که دولت فرانسه مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد و طرف الجزایری را از دست خواهد داد.
مسئله صحرای غربی از سال ۱۹۷۵، پس از پایان حضور استعماری اسپانیا در این منطقه، آغاز شد و به درگیری مسلحانهای میان مراکش و جبهه پولیساریو تبدیل گردید که تا سال ۱۹۹۱ ادامه یافت و با امضای توافق آتشبس متوقف شد. مراکش پیشنهاد خودمختاری گسترده تحت حاکمیت خود را برای این منطقه مطرح کرده، در حالی که جبهه پولیساریو بر برگزاری رفراندوم حق تعیین سرنوشت تأکید دارد؛ موضعی که الجزایر از آن حمایت کرده و میزبان پناهجویان این منطقه نیز هست.
رئیسجمهور الجزایر فضای کنونی روابط میان کشورش و فرانسه را «مسموم» توصیف کرد و افزود: پس از امیدهای زیادی که برای عبور از اختلافات تاریخی وجود داشت، با رویکرد کنونی رئیسجمهور مکرون، زمان از دست میرود.
الجزایر در ۳۰ ژوئیه گذشته، در واکنش به حمایت امانوئل مکرون از طرح خودمختاری مراکش در منطقه صحرای غربی، سفیر خود را از فرانسه فراخواند.
شایان توجه است که روابط دو کشور از زمان روی کار آمدن عبدالمجید تبون در اواخر سال ۲۰۱۹، به دلیل مسائلی همچون تاریخ استعماری، مهاجرت و اخیراً موضوع صحرای غربی، چندین بار دچار تنش شده است.