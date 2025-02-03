سیاست
3 دقیقه خواندن
الجزایر: در صورت تشکیل کشور فلسطین، روابط خود با اسرائیل را عادی‌سازی خواهیم کرد
رئیس‌جمهور الجزایر عادی‌سازی روابط کشورش با اسرائیل را مشروط به تشکیل کشور مستقل فلسطین دانست. وی همچنین در سخنان خود به مسئله صحرای غربی اشاره کرد و تأثیر آن را بر آینده روابط الجزایر با فرانسه توضیح داد.
الجزایر: در صورت تشکیل کشور فلسطین، روابط خود با اسرائیل را عادی‌سازی خواهیم کرد
رئیس جمهور الجزایر، عبدالمجید تبون / عکس: AA
3 فوریه 2025

عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، روز یکشنبه دوم ژانویه ٢٠٢۵ در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی لوپینیون، در پاسخ به پرسشی درباره امکان عادی‌سازی روابط الجزایر با اسرائیل در صورت تشکیل کشور فلسطین، اظهار داشت: بله، قطعاً. هدف اصلی ما ایجاد کشور فلسطین است و در روزی که این اتفاق رخ دهد، ما اقدام به عادی‌سازی خواهیم کرد.

وی همچنین در مورد روابط الجزایر و فرانسه، هرگونه قصد برای قطع روابط را رد کرد و تأکید داشت که تلاش زیادی برای جلوگیری از رسیدن به این وضعیت انجام شده است.

تبون در خصوص پرونده منطقه صحرای غربی، که پس از حمایت فرانسه از حاکمیت مراکش بر این منطقه در تابستان گذشته باعث تنش در روابط دو کشور شد، توضیح داد: به همتای فرانسوی خود، امانوئل مکرون، هشدارهای لازم داده شده است که دولت فرانسه مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد و طرف الجزایری را از دست خواهد داد.

مسئله صحرای غربی از سال ۱۹۷۵، پس از پایان حضور استعماری اسپانیا در این منطقه، آغاز شد و به درگیری مسلحانه‌ای میان مراکش و جبهه پولیساریو تبدیل گردید که تا سال ۱۹۹۱ ادامه یافت و با امضای توافق آتش‌بس متوقف شد. مراکش پیشنهاد خودمختاری گسترده تحت حاکمیت خود را برای این منطقه مطرح کرده، در حالی که جبهه پولیساریو بر برگزاری رفراندوم حق تعیین سرنوشت تأکید دارد؛ موضعی که الجزایر از آن حمایت کرده و میزبان پناهجویان این منطقه نیز هست.

مطالب پیشنهادی

رئیس‌جمهور الجزایر فضای کنونی روابط میان کشورش و فرانسه را «مسموم» توصیف کرد و افزود: پس از امیدهای زیادی که برای عبور از اختلافات تاریخی وجود داشت، با رویکرد کنونی رئیس‌جمهور مکرون، زمان از دست می‌رود.

الجزایر در ۳۰ ژوئیه گذشته، در واکنش به حمایت امانوئل مکرون از طرح خودمختاری مراکش در منطقه صحرای غربی، سفیر خود را از فرانسه فراخواند.

شایان توجه است که روابط دو کشور از زمان روی کار آمدن عبدالمجید تبون در اواخر سال ۲۰۱۹، به دلیل مسائلی همچون تاریخ استعماری، مهاجرت و اخیراً موضوع صحرای غربی، چندین بار دچار تنش شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us