رقابت داغ خودروهای برقی در ترکیه؛ توگ در صدر تسلا در تعقیب
فروش خودروهای الکتریکی در ترکیه طی ده ماهه اول امسال ۴۲.۷ درصد رشد داشته است؛ در این بازار، شرکت توگ با سهم ۳۱ درصدی در صدر و تسلا با فروش ۷ هزار و ۳۶۷ دستگاه در جایگاه دوم قرار دارند.
ایستگاه شارژ خودروی برقی توگ / عکس: AA
11 نوامبر 2024

بر اساس آمار اتحادیه فروشندگان خودرو ترکیه (ODMD)، تعداد خودروهای الکتریکی فروخته‌شده در مدت ده ماهه اول سال به ۶۹ هزار و ۷۴۴ دستگاه رسیده که این میزان رشد ۴۲.۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در همین حال، فروش کلی انواع خودروی سواری و وانت در ترکیه با کاهش ۱.۲ درصدی به سطح ۹۴۷ هزار و ۱۶۶ دستگاه کاهش یافته است.

افزایش تقاضای خودروهای پایدار در ترکیه: توگ، تسلا و بی‌ام‌و پیشتاز هستند

در بین برندهای فعال در بازار خودروهای الکتریکی ترکیه، شرکت «توگ» با فروش ۲۰ هزار و ۱۴۰ دستگاه و سهم ۳۱ درصدی از کل بازار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از توگ، شرکت «تسلا» با فروش ۷ هزار و ۳۶۷ دستگاه در جایگاه دوم قرار گرفته است و «بی‌ام‌و» نیز با ۶ هزار و ۵۷۶ دستگاه رتبه سوم را به دست آورده است. این آمار نشان‌دهنده رقابت فزاینده در بازار خودروهای الکتریکی ترکیه است که باتوجه‌به افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای خودروهای پایدار و الکتریکی، انتظار می‌رود در آینده نیز ادامه یابد.

در این دوره، سهم خودروهای تمام الکتریکی از کل فروش خودروهای سواری در ترکیه به ۹.۳ درصد و سهم خودروهای هیبریدی نیز به ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است.

اکسپلور
