بر اساس آمار اتحادیه فروشندگان خودرو ترکیه (ODMD)، تعداد خودروهای الکتریکی فروخته‌شده در مدت ده ماهه اول سال به ۶۹ هزار و ۷۴۴ دستگاه رسیده که این میزان رشد ۴۲.۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در همین حال، فروش کلی انواع خودروی سواری و وانت در ترکیه با کاهش ۱.۲ درصدی به سطح ۹۴۷ هزار و ۱۶۶ دستگاه کاهش یافته است.

افزایش تقاضای خودروهای پایدار در ترکیه: توگ، تسلا و بی‌ام‌و پیشتاز هستند