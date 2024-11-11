بر اساس آمار اتحادیه فروشندگان خودرو ترکیه (ODMD)، تعداد خودروهای الکتریکی فروختهشده در مدت ده ماهه اول سال به ۶۹ هزار و ۷۴۴ دستگاه رسیده که این میزان رشد ۴۲.۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد. در همین حال، فروش کلی انواع خودروی سواری و وانت در ترکیه با کاهش ۱.۲ درصدی به سطح ۹۴۷ هزار و ۱۶۶ دستگاه کاهش یافته است.
افزایش تقاضای خودروهای پایدار در ترکیه: توگ، تسلا و بیامو پیشتاز هستند
در بین برندهای فعال در بازار خودروهای الکتریکی ترکیه، شرکت «توگ» با فروش ۲۰ هزار و ۱۴۰ دستگاه و سهم ۳۱ درصدی از کل بازار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از توگ، شرکت «تسلا» با فروش ۷ هزار و ۳۶۷ دستگاه در جایگاه دوم قرار گرفته است و «بیامو» نیز با ۶ هزار و ۵۷۶ دستگاه رتبه سوم را به دست آورده است. این آمار نشاندهنده رقابت فزاینده در بازار خودروهای الکتریکی ترکیه است که باتوجهبه افزایش تقاضای مصرفکنندگان برای خودروهای پایدار و الکتریکی، انتظار میرود در آینده نیز ادامه یابد.
در این دوره، سهم خودروهای تمام الکتریکی از کل فروش خودروهای سواری در ترکیه به ۹.۳ درصد و سهم خودروهای هیبریدی نیز به ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است.