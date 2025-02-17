ماهر علوش، عضو کمیته گفت‌وگوی ملی سوریه، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که در اولین نشست برگزارشده در حمص، اعضای کمیته مسئولیتی مهم در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ سوریه را بر عهده گرفته‌اند.

علوش تأکید کرد که روند گفت‌وگوها با هدف دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان و تبدیل آن‌ها به کارگروه‌های مختلف در طول کنفرانس طراحی شده است تا تعامل میان بخش‌های مختلف جامعه سوریه تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه مردم سوریه طی ۷۵ سال گذشته فرصت گفت‌وگوی واقعی نداشته و در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت فعالی نداشته‌اند، این کنفرانس را فرصتی مهم برای ایجاد تغییر در این وضعیت دانست.

علوش با اشاره به نگرانی‌های مردم سوریه در مورد آینده‌شان، اظهار داشت: باید رنج‌های گذشته را پشت سر گذاشت و برای ساختن دوباره سوریه بر اساس اصول مستحکم تلاش کرد.

وی تأکید کرد: هدف آن‌ها ساختن دولتی قدرتمند است که بر اصول عدالت، آزادی و برابری استوار باشد و هر شهروند سوریه‌ای بتواند به آن افتخار کند.

علوش افزود: این کنفرانس تمامی اقشار جامعه بدون توجه به اندازه یا ترکیب جمعیتی را دربر خواهد داشت و هدف از آن تأمین حداکثری مشارکت ملی می‌باشد.