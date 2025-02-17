سیاست
آغاز فعالیت کمیته مقدماتی کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه
بنا به اعلام دولت انتقالی سوریه، کمیته مقدماتی تشکیل‌شده برای برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه فعالیت خود را آغاز کرده است.
بازار تاریخی حمیدیه دمشق، یادگاری از دوران حکومت عثمانی، یکی از شلوغ‌ترین نقاط پایتخت سوریه / عکس: AA
17 فوریه 2025

ماهر علوش، عضو کمیته گفت‌وگوی ملی سوریه، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که در اولین نشست برگزارشده در حمص، اعضای کمیته مسئولیتی مهم در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ سوریه را بر عهده گرفته‌اند.

علوش تأکید کرد که روند گفت‌وگوها با هدف دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان و تبدیل آن‌ها به کارگروه‌های مختلف در طول کنفرانس طراحی شده است تا تعامل میان بخش‌های مختلف جامعه سوریه تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه مردم سوریه طی ۷۵ سال گذشته فرصت گفت‌وگوی واقعی نداشته و در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت فعالی نداشته‌اند، این کنفرانس را فرصتی مهم برای ایجاد تغییر در این وضعیت دانست.

علوش با اشاره به نگرانی‌های مردم سوریه در مورد آینده‌شان، اظهار داشت: باید رنج‌های گذشته را پشت سر گذاشت و برای ساختن دوباره سوریه بر اساس اصول مستحکم تلاش کرد.

وی تأکید کرد: هدف آن‌ها ساختن دولتی قدرتمند است که بر اصول عدالت، آزادی و برابری استوار باشد و هر شهروند سوریه‌ای بتواند به آن افتخار کند.

علوش افزود: این کنفرانس تمامی اقشار جامعه بدون توجه به اندازه یا ترکیب جمعیتی را دربر خواهد داشت و هدف از آن تأمین حداکثری مشارکت ملی می‌باشد.

علوش تصریح کرد: در این کنفرانس مباحثی همچون اصول پیش‌نویس قانون اساسی آینده، پیشنهادهای راه‌حل برای مشکلات دولت سوریه، عدالت در دوران انتقال، ساختار قانونی، اصلاحات در نهادهای دولتی، آزادی‌ها، نقش جامعه مدنی و اصول اقتصادی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی به نقش تنظیمی کمیته اشاره کرد و گفت که قبل از شنیدن تمامی نظرات، از هرگونه پیش‌داوری اجتناب خواهند کرد.

علوش همچنین افزود: روند گفت‌وگوها باید طوری باشد که یک بستر باز برای تمامی سوری‌ها فراهم کند تا هر شهروند در آینده کشور سهم داشته باشد.

احمد الشرع، رئیس‌ دولت انتقالی سوریه در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴ در اظهاراتی در مورد کنفرانس گفت‌وگوی ملی، اعلام کرد که این کنفرانس فرصتی برای مشارکت تمامی اقشار جامعه فراهم خواهد کرد و مسائل مربوط به سوریه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی افزود که تصمیمات مهمی که در دوران انتقال باید اتخاذ شوند، به رأی‌گیری شرکت‌کنندگان در کنفرانس بستگی دارد.

همچنین بنا بر اعلام دفتر ریاست‌ دولت انتقالی سوریه، کمیته مقدماتی این کنفرانس متشکل از ۷ نفر است که ۲ نفر آن‌ها زن می‌باشد. اعضای این کمیته شامل حسن الدغیم، ماهر علوش، محمد موستات، مصطفی الموسی، یوسف الحاجیر، هند قبوات و هدی العطاسی هستند.

