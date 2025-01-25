روز جمعه، ۲۴ ژانویه، سازمان نظارت بر ترافیک و امنیت هوایی اروپا، یورو کنترل، گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۴ را تحت عنوان «نگاهی به هوانوردی اروپا» منتشر کرد.طبق این گزارش، تعداد پروازها در فرودگاه استانبول نسبت به سال ۲۰۲۳ به میزان ۲ درصد افزایش یافته است و این فرودگاه توانسته است برای سومین سال متوالی مقام اول خود بهعنوان پر رفتوآمدترین فرودگاه اروپا را حفظ کند.در فهرست فرودگاههایی که بیشترین تعداد پروازهای روزانه را مدیریت کردهاند، فرودگاه استانبول در رتبه اول قرار دارد که به طور متوسط روزانه ۱۴۰۱ پرواز هوایی ثبت کرده است، سپس فرودگاه اسخیپول آمستردام با میانگین ۱۳۳۶ پرواز و فرودگاه هیترو لندن با ۱۳۰۲ پرواز در رتبههای بعدی قرار دارند.بر اساس دادههای این گزارش، شرکت هواپیمایی ترکیه نیز در سال ۲۰۲۴ با انجام میانگین ۱۴۳۵ پرواز روزانه، جایگاه سوم را در اروپا به دست آورد.گفتنی است، ترکیه در رده ششم از میان ۱۰ کشور بزرگ اروپا در زمینه سازماندهی پروازهای هوایی قرار دارد.ترکیه با میانگین ۳۱۴۰ پرواز روزانه از تمامی فرودگاههای خود در رتبه ششم قرار گرفته است.