نخست‌وزیر مصر: افزایش تنش‌ها ما را به اقتصاد جنگی می‌کشاند
مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، در کنفرانس خبری هشدار داد که در صورت ادامه تحولات منفی منطقه و بروز جنگی دیگر، کشورش ممکن است به «اقتصاد جنگی» روی آورد.
Aسخنرانی مصطفی مدبولی در جلسه افتتاحیه مجمع اقتصادی عرب در بیروت/ عکس: AP
10 اکتبر 2024

 

مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این کشور ممکن است در صورت ادامه تحولات منفی در منطقه و بروز جنگی دیگر، به «اقتصاد جنگی» روی آورد.

مدبولی در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کرد: اگر جنگی در منطقه رخ دهد، ممکن است ناگزیر شویم وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم و به اقتصاد جنگی گذار کنیم.

 این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش‌های ژئوپولیتیکی میان اسرائیل و ایران به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. وی همچنین به افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت به دلیل این تنش‌ها اشاره کرد و گفت که این افزایش فشار زیادی بر بودجه عمومی مصر وارد کرده است.

وزیر دارایی مصر، احمد کوچک، نیز در این نشست اعلام کرد که کشورش قصد دارد بار مالی را کاهش داده و سیستم مالیاتی را ساده‌تر کند. مصر در حال حاضر با صندوق بین‌المللی پول همکاری دارد و برنامه‌ای اقتصادی شامل تغییرات در نرخ ارز و کاهش تدریجی یارانه‌ها را دنبال می‌کند. همچنین، بانک مرکزی مصر گزارش داده است که درآمدهای حاصل از کانال سوئز به دلیل تنش‌های منطقه‌ای ۲۵ درصد کاهش یافته است.

