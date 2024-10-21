وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه اعلام کرد که پس از زلزله ویرانگر ۶ فوریه ۲۰۲۳، ۱۰۱۲۵۴ واحد مسکونی در منطقه قهرمانماراش ساخته و به مالکان آنها تحویل داده شده است.
بر اساس اطلاعات این وزارتخانه، ساخت و نوسازی در مناطق زلزلهزده همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، این وزارتخانه در حال ساخت مسکن در ۱۷۴ منطقه مختلف در ۴۳۳۳ روستا و شهر است و ۱۵۳ هزار نفر پرسنل در ۱۹۰۰ کارگاه ساختمانی مشغول به کار هستند.
توزیع واحدهای مسکونی تحویلشده به استانهای مختلف به شرح زیر است:
آدانا: ۲,۵۵۶
عثمانیه: ۴,۱۰۰
هاتای: ۱۸,۴۰۴
کیلیس: ۱,۹۲۰
غازیعینتاب: ۱۵,۳۷۲
شانلیاورفه: ۳,۵۶۶
دیاربکر: ۵,۷۸۳
الازیغ: ۳,۵۰۵
آدیامان: ۱۴,۶۰۵
مالاتیا: ۱۰,۶۷۹
قهرمانمرعش: ۲۰,۷۶۴
علاوه بر این، وزارتخانه هدفگذاری کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، ۲۰۱,۶۸۸ واحد مستقل شامل ۱۹۹,۰۲۰ واحد مسکونی و ۲,۶۶۸ واحد تجاری را به ذینفعان تحویل دهد.
در راستای بازسازی، تاکنون مناقصههایی برای ۳۴۰,۳۰۳ واحد مستقل برگزار شده که شامل ۳۲۱,۲۹۳ واحد مسکونی و ۱۹,۰۱۰ واحد تجاری میباشد. هدف این است که تا پایان سال ۲۰۲۵، ۴۵۲,۹۳۴ واحد مستقل در مناطق زلزلهزده ساخته شود که از این تعداد، ۴۱۷,۵۴۳ واحد مسکونی و ۳۵,۳۹۱ واحد تجاری خواهد بود.