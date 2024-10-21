ترکیه
تحویل ۱۰۱ هزار واحد مسکونی به مالکان در مناطق زلزله‌زده ترکیه
پس از زلزله شدید ۶ فوریه ۲۰۲۳، ۱۰۱,۲۵۴ واحد مسکونی به زلزله‌زدگان در منطقه قهرمان‌مرعش تحویل شده و تلاش‌ برای ساخت و توزیع بیش از ۲۰۱ هزار واحد مسکونی و تجاری تا پایان سال جاری همچنان ادامه دارد.
تحویل کلید ۳۷۴ واحد مسکونی زلزله زدگان در ۳ محله در منطقه اسکندرون استان حاتای / عکس: AA
وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه اعلام کرد که پس از زلزله ویرانگر ۶ فوریه ۲۰۲۳، ۱۰۱۲۵۴ واحد مسکونی در منطقه قهرمان‌ماراش ساخته و به مالکان آن‌ها تحویل داده شده است.

بر اساس اطلاعات این وزارتخانه، ساخت و نوسازی در مناطق زلزله‌زده همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، این وزارتخانه در حال ساخت مسکن در ۱۷۴ منطقه مختلف در ۴۳۳۳ روستا و شهر است و ۱۵۳ هزار نفر پرسنل در ۱۹۰۰ کارگاه ساختمانی مشغول به کار هستند.

توزیع واحدهای مسکونی تحویل‌شده به استان‌های مختلف به شرح زیر است:

آدانا: ۲,۵۵۶

عثمانیه: ۴,۱۰۰

هاتای: ۱۸,۴۰۴

کیلیس: ۱,۹۲۰

غازی‌عینتاب: ۱۵,۳۷۲

شانلی‌اورفه: ۳,۵۶۶

دیاربکر: ۵,۷۸۳

الازیغ: ۳,۵۰۵

آدیامان: ۱۴,۶۰۵

مالاتیا: ۱۰,۶۷۹

قهرمان‌مرعش: ۲۰,۷۶۴

علاوه بر این، وزارتخانه هدف‌گذاری کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، ۲۰۱,۶۸۸ واحد مستقل شامل ۱۹۹,۰۲۰ واحد مسکونی و ۲,۶۶۸ واحد تجاری را به ذینفعان تحویل دهد.

در راستای بازسازی، تاکنون مناقصه‌هایی برای ۳۴۰,۳۰۳ واحد مستقل برگزار شده که شامل ۳۲۱,۲۹۳ واحد مسکونی و ۱۹,۰۱۰ واحد تجاری می‌باشد. هدف این است که تا پایان سال ۲۰۲۵، ۴۵۲,۹۳۴ واحد مستقل در مناطق زلزله‌زده ساخته شود که از این تعداد، ۴۱۷,۵۴۳ واحد مسکونی و ۳۵,۳۹۱ واحد تجاری خواهد بود.

 

