وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه اعلام کرد که پس از زلزله ویرانگر ۶ فوریه ۲۰۲۳، ۱۰۱۲۵۴ واحد مسکونی در منطقه قهرمان‌ماراش ساخته و به مالکان آن‌ها تحویل داده شده است.

بر اساس اطلاعات این وزارتخانه، ساخت و نوسازی در مناطق زلزله‌زده همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، این وزارتخانه در حال ساخت مسکن در ۱۷۴ منطقه مختلف در ۴۳۳۳ روستا و شهر است و ۱۵۳ هزار نفر پرسنل در ۱۹۰۰ کارگاه ساختمانی مشغول به کار هستند.

توزیع واحدهای مسکونی تحویل‌شده به استان‌های مختلف به شرح زیر است:

آدانا: ۲,۵۵۶

عثمانیه: ۴,۱۰۰

هاتای: ۱۸,۴۰۴

کیلیس: ۱,۹۲۰

غازی‌عینتاب: ۱۵,۳۷۲

شانلی‌اورفه: ۳,۵۶۶