سیاست
2 دقیقه خواندن
‌آکسفام: روزانه ۲۱هزار نفر بر اثر گرسنگی در مناطق جنگی می‌میرند
نهاد امدادرسانی آکسفام اعلام کرد که روزانه بین ۷ تا ۲۱ هزار نفر در جهان بر اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند.
‌آکسفام: روزانه ۲۱هزار نفر بر اثر گرسنگی در مناطق جنگی می‌میرند
برنامه جهانی غذا کمک‌های غذایی را بین آورگان فلسطینی‌ در شهر دیربله توزیع می‌کند/ عکس: AA
17 اکتبر 2024

نهاد امدادرسانی علیه فقر (آکسفام) ۱۶ اکتبر امسال با انتشار گزارشی به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرد: بر اثر گرسنگی ناشی از جنگ و درگیری در سراسر جهان روزانه بین ۷ تا ۲۱ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. این پدیده جهانی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.

آکسفام در این گزارش تأکید می‌کند که طرف‌های درگیر از غذا به‌عنوان سلاح استفاده می‌کنند و به طور مداوم زیرساخت‌های غذایی، آبی و انرژی را هدف قرار می‌دهند و باعث تشدید بحران گرسنگی در جهان می‌شوند.

در این گزارش آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنگ و ناامنی در ۵۴ کشور جهان وجود دارد که باعث گرسنگی ۲۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و آوارگی ۱۱۷ میلیون تن شده است.

مطالب پیشنهادی

امیلی فار، مسئول امنیت غذایی و اقتصادی آکسفام در این راستا گفت: ۸۳ درصد از کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان فلسطینی در غزه نرسیده است. بیش از سه‌‌چهارم جمعیت سودان با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اثرات مخرب جنگ‌ها سال‌های متمادی ادامه خواهد داشت.

آکسفام یکی از نهادهای بین‌المللی امدادرسانی است که در سال ۱۹۴۲ در دانشگاه آکسفورد توسط فعالان اجتماعی و دانشگاهیان آکسفورد برای مبارزه با قحطی، فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی تأسیس شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us