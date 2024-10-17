نهاد امدادرسانی علیه فقر (آکسفام) ۱۶ اکتبر امسال با انتشار گزارشی به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرد: بر اثر گرسنگی ناشی از جنگ و درگیری در سراسر جهان روزانه بین ۷ تا ۲۱ هزار نفر جان خود را از دست میدهند. این پدیده جهانی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
آکسفام در این گزارش تأکید میکند که طرفهای درگیر از غذا بهعنوان سلاح استفاده میکنند و به طور مداوم زیرساختهای غذایی، آبی و انرژی را هدف قرار میدهند و باعث تشدید بحران گرسنگی در جهان میشوند.
در این گزارش آمده است: بررسیها نشان میدهد که جنگ و ناامنی در ۵۴ کشور جهان وجود دارد که باعث گرسنگی ۲۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و آوارگی ۱۱۷ میلیون تن شده است.
امیلی فار، مسئول امنیت غذایی و اقتصادی آکسفام در این راستا گفت: ۸۳ درصد از کمکهای بشردوستانه به نیازمندان فلسطینی در غزه نرسیده است. بیش از سهچهارم جمعیت سودان با گرسنگی دستوپنجه نرم میکنند. اثرات مخرب جنگها سالهای متمادی ادامه خواهد داشت.
آکسفام یکی از نهادهای بینالمللی امدادرسانی است که در سال ۱۹۴۲ در دانشگاه آکسفورد توسط فعالان اجتماعی و دانشگاهیان آکسفورد برای مبارزه با قحطی، فقر، گرسنگی و بیعدالتی تأسیس شد.