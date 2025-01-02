بامداد پنجشنبه، دوم ژانویه ۲۰۲۵، در پی حمله هوایی اسرائیل به چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه المواصی، واقع در غرب خان یونس در جنوب غزه، دستکم ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشتهشدگان، پنج نفر زن و کودک نیز حضور داشتند.
از زمان آغاز حملات اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳،این کشور با ادامه نسلکشی در غزه، بیش از ۴۵٬۵۵۳ فلسطینی را کشته و بیش از ۱۰۸٬۳۷۹ نفر دیگر را زخمی کرده است.
همچنین در لبنان، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون اسرائیل ۴٬۰۴۸ نفر را کشته و به نقض مداوم توافق آتشبس ۲۷ نوامبر ادامه میدهد. این آمارها بیانگر شدت و تداوم خشونتهای بیوقفه در منطقه است.
در آخرین حمله هوایی اسرائیل که در دومین روز سال جدید رخ داد، دستکم ۱۰ فلسطینی کشته شدند. این حمله به چادرهایی در منطقه المواصی، غرب خان یونس، که محل پناهگیری خانوادههای آواره بود، صورت گرفت. طبق گزارش پزشکان، قربانیان شامل زنان و کودکان بودند و ۱۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
همچنین در پی یورش سربازان اسرائیلی به شهر قدیم نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی، سه فلسطینی زخمی شدند.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که این افراد به بیمارستان دولتی رفیده در نابلس منتقل شدهاند. طبق گزارشها، یکی از زخمیها از ناحیه کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دو نفر دیگر از ناحیه پا و ران زخمی شدهاند