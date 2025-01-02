‌بامداد پنج‌شنبه، دوم ژانویه ۲۰۲۵، در پی حمله هوایی اسرائیل به چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه المواصی، واقع در غرب خان یونس در جنوب غزه، دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته‌شدگان، پنج نفر زن و کودک نیز حضور داشتند.

از زمان آغاز حملات اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳،این کشور با ادامه نسل‌کشی در غزه، بیش از ۴۵٬۵۵۳ فلسطینی را کشته و بیش از ۱۰۸٬۳۷۹ نفر دیگر را زخمی کرده است.

همچنین در لبنان، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون اسرائیل ۴٬۰۴۸ نفر را کشته و به نقض مداوم توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ادامه می‌دهد. این آمارها بیانگر شدت و تداوم خشونت‌های بی‌وقفه در منطقه است.