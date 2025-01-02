سیاست
2 دقیقه خواندن
تداوم نسل‌کشی اسرائیل در غزه؛ در حمله هوایی اخیر ده فلسطینی دیگر کشته شدند
‌در ادامه حملات اسرائیل به غزه، در دومین روز سال ۲۰۲۵، حمله هوایی به منطقه المواصی در غرب خان یونس ۱۰ کشته و ۱۵ زخمی بر جای گذاشت.
تداوم نسل‌کشی اسرائیل در غزه؛ در حمله هوایی اخیر ده فلسطینی دیگر کشته شدند
تشییع پیکر کودکان کشته شده در حملات اسرائیل / عکس: AA
2 ژانویه 2025

‌بامداد پنج‌شنبه، دوم ژانویه ۲۰۲۵، در پی حمله هوایی اسرائیل به چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه المواصی، واقع در غرب خان یونس در جنوب غزه، دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته‌شدگان، پنج نفر زن و کودک نیز حضور داشتند.

از زمان آغاز حملات اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳،این کشور با ادامه نسل‌کشی در غزه، بیش از ۴۵٬۵۵۳ فلسطینی را کشته و بیش از ۱۰۸٬۳۷۹ نفر دیگر را زخمی کرده است.

همچنین در لبنان، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون اسرائیل ۴٬۰۴۸ نفر را کشته و به نقض مداوم توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ادامه می‌دهد. این آمارها بیانگر شدت و تداوم خشونت‌های بی‌وقفه در منطقه است.

مطالب پیشنهادی

در آخرین حمله هوایی اسرائیل که در دومین روز سال جدید رخ داد، دست‌کم ۱۰ فلسطینی کشته شدند. این حمله به چادرهایی در منطقه المواصی، غرب خان یونس، که محل پناه‌گیری خانواده‌های آواره بود، صورت گرفت. طبق گزارش پزشکان، قربانیان شامل زنان و کودکان بودند و ۱۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

‌همچنین  در پی یورش سربازان اسرائیلی به شهر قدیم نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی، سه فلسطینی زخمی شدند.

‌وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که این افراد به بیمارستان دولتی رفیده در نابلس منتقل شده‌اند. طبق گزارش‌ها، یکی از زخمی‌ها از ناحیه کمر  مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دو نفر دیگر از ناحیه پا و ران زخمی شده‌اند

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us