اعتراض حامیان فلسطین به بلینکن در سخنرانی واشنگتن: وزیر نسل‌کشی!
در جریان سخنرانی آنتونی بلینکن در واشنگتن درباره نزدیک‌ بودن آتش‌بس در غزه، حامیان فلسطین با سردادن شعار «وزیر نسل‌کشی» به سیاست‌های آمریکا اعتراض کردند.
عکس : AA
15 ژانویه 2025

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک کانسیل در واشنگتن اعلام کرد که توافق آتش‌بس در غزه و آزادی زندانیان فلسطینی بسیار قریب‌الوقوع است.

سخنرانی بلینکن در اندیشکده آتلانتیک کانسیل با اعتراض شدید حامیان فلسطین روبه‌رو شد. یکی از معترضان هنگام سخنرانی او، با فریاد «ما نمی‌بخشیم، ما فراموش نمی‌کنیم.» او را «وزیر نسل‌کشی» خطاب کرد.

پس از بیرون بردن این معترض از سوی نیروهای امنیتی، فرد دیگری برخاست و شعارهایی از جمله «تو حامی جنگ هستی»، «تو یک هیولا هستی» و «وزیر نسل‌کشی» سر داد که او نیز توسط نیروهای امنیتی از سالن خارج شد. اندکی بعد، معترض سوم نیز با تکرار همین شعارها سخنرانی بلینکن را قطع کرد.

حملات اسرائیل علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منجر به جان باختن و زخمی شدن بیش از ۱۵۶ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان شده است. همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر همچنان مفقود هستند. این در حالی است که قحطی، تخریب گسترده و بحران انسانی در غزه جان بسیاری از کودکان و سالمندان را گرفته و این جنگ به یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی جهان تبدیل شده است.

