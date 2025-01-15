آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سهشنبه در سخنرانی خود در در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک کانسیل در واشنگتن اعلام کرد که توافق آتشبس در غزه و آزادی زندانیان فلسطینی بسیار قریبالوقوع است.
سخنرانی بلینکن در اندیشکده آتلانتیک کانسیل با اعتراض شدید حامیان فلسطین روبهرو شد. یکی از معترضان هنگام سخنرانی او، با فریاد «ما نمیبخشیم، ما فراموش نمیکنیم.» او را «وزیر نسلکشی» خطاب کرد.
پس از بیرون بردن این معترض از سوی نیروهای امنیتی، فرد دیگری برخاست و شعارهایی از جمله «تو حامی جنگ هستی»، «تو یک هیولا هستی» و «وزیر نسلکشی» سر داد که او نیز توسط نیروهای امنیتی از سالن خارج شد. اندکی بعد، معترض سوم نیز با تکرار همین شعارها سخنرانی بلینکن را قطع کرد.
حملات اسرائیل علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منجر به جان باختن و زخمی شدن بیش از ۱۵۶ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان شده است. همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر همچنان مفقود هستند. این در حالی است که قحطی، تخریب گسترده و بحران انسانی در غزه جان بسیاری از کودکان و سالمندان را گرفته و این جنگ به یکی از بزرگترین فجایع انسانی جهان تبدیل شده است.