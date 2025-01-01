جامعه مسیحی که حدود ۱۰ درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهد، از جنگ داخلی این کشور آسیب‌های جدی دیده است. پیش از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱، جمعیت سوریه حدود ۲۳ میلیون نفر بود، اما بسیاری از مسیحیان مجبور به ترک کشور یا شهرهای خود شده‌اند. به عنوان نمونه، جمعیت مسیحیان حلب از حدود ۲۰۰ هزار نفر قبل از جنگ به ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است.

اداره جدید سوریه پیشتر روزهای ۲۵ و ۲۶ دسامبر، مصادف با جشن کریسمس، را به عنوان تعطیلات رسمی اعلام کرده بود. بنا به اظهارات مقامات مختلف سوریه این اقدام در راستای رویکرد فراگیر سوریه برای احترام به تنوع دینی در جامعه چندمذهبی این کشور انجام شده است. امسال جشن‌های سال نو در سوریه در فضایی آرام و صلح‌آمیز برگزار شد.