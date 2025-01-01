سیاست
دیدار رهبران دینی مسیحی با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه
رهبران دینی جامعه مسیحی سوریه با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، دیدار کردند. بنا به اظهارنظر منابع رسمی این دیدار در راستای تقویت تعاملات مذهبی و تأکید بر وحدت ملی برگزار شد.
احمد الشرع، در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ میزبان رهبران دینی مسیحیان سوریه در دمشق بود/ عکس: سانا
هیئتی از رهبران دینی جامعه مسیحی سوریه روز سه‌شنبه با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، دیدار کردند. در این دیدار که در مجتمع حکومتی در دمشق برگزار شد نمایندگان مذاهب مختلف مسیحی از جمله ارتدوکس، کاتولیک، ارمنی ارتدوکس، سریانی ارتدوکس و پروتستان حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، احمد الشرع که میزبان این رهبران مذهبی بوده است در این دیدار بر اهمیت وحدت ملی و همبستگی میان گروه‌های مختلف تأکید کرده است.

جامعه مسیحی که حدود ۱۰ درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهد، از جنگ داخلی این کشور آسیب‌های جدی دیده است. پیش از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱، جمعیت سوریه حدود ۲۳ میلیون نفر بود، اما بسیاری از مسیحیان مجبور به ترک کشور یا شهرهای خود شده‌اند. به عنوان نمونه، جمعیت مسیحیان حلب از حدود ۲۰۰ هزار نفر قبل از جنگ به ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است.

اداره جدید سوریه پیشتر روزهای ۲۵ و ۲۶ دسامبر، مصادف با جشن کریسمس، را به عنوان تعطیلات رسمی اعلام کرده بود. بنا به اظهارات مقامات مختلف سوریه این اقدام در راستای رویکرد فراگیر سوریه برای احترام به تنوع دینی در جامعه چندمذهبی این کشور انجام شده است. امسال جشن‌های سال نو در سوریه در فضایی آرام و صلح‌آمیز برگزار شد.

