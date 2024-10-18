ترکیه
ترکیه به دنبال تقویت صادرات و گسترش روابط تجاری با ژاپن
ترکیه در تلاش است تا با افزایش صادرات به ژاپن، روابط تجاری خود را تقویت کند و به هدف دستیابی به حجم تجاری ۱۰ میلیارد دلاری با این کشور برسد.
امضای تفاهم‌نامه همکاری توسط مصطفی توزجو معاون وزیر بازرگانی ترکیه و معاون امور بین الملل وزارت زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری ژاپن، آماکاوا هیروفومی/ عکس: AA
18 اکتبر 2024

در سال‌های اخیر، حجم تجارت بین ترکیه و ژاپن از ۴.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۶.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات ترکیه به ژاپن نیز از ۵۰۳ میلیون دلار به ۶۴۵ میلیون دلار در همین دوره زمانی رشد کرده است.

علاوه بر این، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳، متوسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ژاپن در ترکیه به ۱۵۲ میلیون دلار رسید. در سال گذشته، حدود ۳.۵ میلیون دلار از سوی ژاپن به ترکیه سرمایه‌گذاری شده است که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های ژاپن در خاورمیانه و شرق اروپا به شمار می‌آید.

بیش از ۲۵۰ شرکت ژاپنی در ترکیه در بخش‌های مختلفی مانند تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل‌ها و رستوران‌ها، و ساخت‌وساز فعالیت دارند. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم این شرکت‌ها به ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.

ترکیه و ژاپن: چشم‌انداز مشترک برای گسترش روابط تجاری

نشست کمیسیون اقتصادی مشترک ترکیه و ژاپن نیز به منظور گسترش روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور برگزار می‌شود.

مصطفی توزجو، معاون وزیر تجارت ترکیه، پیش از این نشست بر اهمیت ژاپن به‌عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری و سرمایه‌گذاری ترکیه تأکید کرده و نقش پروژه‌های مشترک مبتنی بر فناوری را نیز مورد اشاره قرار داده است.

او همچنین بر لزوم همکاری بیشتر دو کشور در زمینه فروش محصولات تأکید کرده و گفته است که محصولات با ارزش افزوده ترکیه باید به بازار ژاپن وارد شود تا توازن تجاری به سطوح مطلوب برسد.

توزجو افزوده است که توسعه روابط تجاری با ژاپن باید شامل انتقال فناوری باشد، چرا که ترکیه می‌تواند از تجربیات ژاپن در زمینه‌های هوش مصنوعی و تحول دیجیتال بهره‌برداری کند.