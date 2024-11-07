سیاست
2 دقیقه خواندن
صادرات بخش صنایع شیمیایی ترکیه از مرز ۲.۴ میلیارد دلار گذشت
بخش صنایع شیمیایی ترکیه در ماه اکتبر با ثبت صادراتی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار، به جایگاه دومین بخش صادراتی کشور دست یافت. مجموع صادرات این بخش طی ۱۰ ماه گذشته با رشد ۲.۷ درصدی، به مرز ۲۶ میلیارد دلار نزدیک شد.
صادرات بخش صنایع شیمیایی ترکیه از مرز ۲.۴ میلیارد دلار گذشت
کارخانه تولید مواد شیمیایی در آنتورپ بلژیک / عکس: Reuters
7 نوامبر 2024

به گزارش انجمن صادرکنندگان محصولات شیمیایی و مواد شیمیایی استانبول (İKMİB)، ترکیه در ماه اکتبر ۲۳.۶ میلیارد دلار صادرات داشته که ۲.۴ میلیارد دلار آن به بخش صنایع و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است.

ترکیه دومین صادرکننده بزرگ محصولات شیمیایی؛ هلند و روسیه در صدر مشتریان

طبق گزارش İKMİB، در ماه اکتبر هلند بیشترین میزان واردات محصولات شیمیایی از ترکیه را داشته است و کشورهای روسیه و عراق در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. همچنین، در میان کشورهای مقصد، عربستان سعودی بیشترین رشد را با ۱۰۸.۸۶ درصد تجربه کرده است. این آمار نشان می‌دهد که بازارهای صادراتی ترکیه در بخش شیمیایی رو به گسترش است.

مطالب پیشنهادی

براساس آمار ارائه‌شده، محصولات پلاستیکی و مشتقات آن در ماه اکتبر با ارزش ۸۳۹ میلیون دلار در صدر صادرات محصولات شیمیایی قرار گرفتند. پس از آن، سوخت‌های معدنی و محصولات مرتبط با ارزش ۴۴۲ میلیون دلار و مواد شیمیایی غیرآلی با ۲۲۳ میلیون دلار در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند.

یکی از اهداف اصلی بخش شیمیایی ترکیه، بهبود جایگاه این کشور در بازارهای جهانی است. با توجه به تقاضای رو به رشد برای محصولات شیمیایی با ارزش افزوده و تنوع سبد صادراتی، این بخش در پی تقویت موقعیت خود در میان صادرکنندگان بین‌المللی است.

بخش صنایع شیمیایی ترکیه تلاش دارد با تنوع‌بخشی به محصولات و شناسایی بازارهای جدید، سهم صادراتی خود را افزایش دهد. علاوه بر بازارهای اروپا و خاورمیانه، بازارهای آفریقایی و آسیای میانه نیز به‌عنوان اهداف جدید در نظر گرفته شده‌اند. دولت ترکیه برای حمایت از صادرات در این بخش، برنامه‌های مختلفی ارائه کرده است که شامل تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی می‌شود. این اقدامات به کاهش هزینه‌های تولید و تقویت رقابت‌پذیری محصولات ترکیه کمک می‌کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us