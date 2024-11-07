به گزارش انجمن صادرکنندگان محصولات شیمیایی و مواد شیمیایی استانبول (İKMİB)، ترکیه در ماه اکتبر ۲۳.۶ میلیارد دلار صادرات داشته که ۲.۴ میلیارد دلار آن به بخش صنایع و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است.
ترکیه دومین صادرکننده بزرگ محصولات شیمیایی؛ هلند و روسیه در صدر مشتریان
طبق گزارش İKMİB، در ماه اکتبر هلند بیشترین میزان واردات محصولات شیمیایی از ترکیه را داشته است و کشورهای روسیه و عراق در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. همچنین، در میان کشورهای مقصد، عربستان سعودی بیشترین رشد را با ۱۰۸.۸۶ درصد تجربه کرده است. این آمار نشان میدهد که بازارهای صادراتی ترکیه در بخش شیمیایی رو به گسترش است.
براساس آمار ارائهشده، محصولات پلاستیکی و مشتقات آن در ماه اکتبر با ارزش ۸۳۹ میلیون دلار در صدر صادرات محصولات شیمیایی قرار گرفتند. پس از آن، سوختهای معدنی و محصولات مرتبط با ارزش ۴۴۲ میلیون دلار و مواد شیمیایی غیرآلی با ۲۲۳ میلیون دلار در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند.
یکی از اهداف اصلی بخش شیمیایی ترکیه، بهبود جایگاه این کشور در بازارهای جهانی است. با توجه به تقاضای رو به رشد برای محصولات شیمیایی با ارزش افزوده و تنوع سبد صادراتی، این بخش در پی تقویت موقعیت خود در میان صادرکنندگان بینالمللی است.
بخش صنایع شیمیایی ترکیه تلاش دارد با تنوعبخشی به محصولات و شناسایی بازارهای جدید، سهم صادراتی خود را افزایش دهد. علاوه بر بازارهای اروپا و خاورمیانه، بازارهای آفریقایی و آسیای میانه نیز بهعنوان اهداف جدید در نظر گرفته شدهاند. دولت ترکیه برای حمایت از صادرات در این بخش، برنامههای مختلفی ارائه کرده است که شامل تسهیلات مالی و معافیتهای مالیاتی میشود. این اقدامات به کاهش هزینههای تولید و تقویت رقابتپذیری محصولات ترکیه کمک میکند.