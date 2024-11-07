براساس آمار ارائه‌شده، محصولات پلاستیکی و مشتقات آن در ماه اکتبر با ارزش ۸۳۹ میلیون دلار در صدر صادرات محصولات شیمیایی قرار گرفتند. پس از آن، سوخت‌های معدنی و محصولات مرتبط با ارزش ۴۴۲ میلیون دلار و مواد شیمیایی غیرآلی با ۲۲۳ میلیون دلار در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند.

یکی از اهداف اصلی بخش شیمیایی ترکیه، بهبود جایگاه این کشور در بازارهای جهانی است. با توجه به تقاضای رو به رشد برای محصولات شیمیایی با ارزش افزوده و تنوع سبد صادراتی، این بخش در پی تقویت موقعیت خود در میان صادرکنندگان بین‌المللی است.

بخش صنایع شیمیایی ترکیه تلاش دارد با تنوع‌بخشی به محصولات و شناسایی بازارهای جدید، سهم صادراتی خود را افزایش دهد. علاوه بر بازارهای اروپا و خاورمیانه، بازارهای آفریقایی و آسیای میانه نیز به‌عنوان اهداف جدید در نظر گرفته شده‌اند. دولت ترکیه برای حمایت از صادرات در این بخش، برنامه‌های مختلفی ارائه کرده است که شامل تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی می‌شود. این اقدامات به کاهش هزینه‌های تولید و تقویت رقابت‌پذیری محصولات ترکیه کمک می‌کند.