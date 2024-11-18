ترکیه
موفقیت پهپاد آکینجی در آزمایش مهمات ملی «الچین ۸۲» و «لاچین ۸۲»
پهپاد تهاجمی آکینجی ترکیه، در آزمایش شلیک با استفاده از مهمات «الچین ۸۲» و «لاچین ۸۲» اهداف تعیین‌شده را با دقت بالا مورد اصابت قرار داد.
پهپاد بایراکتار ترکیه / عکس: AA
18 نوامبر 2024

پهپاد تهاجمی ملی بایراکتار آکینجی (Bayraktar Akncı) در شلیک آزمایشی اخیر، با بهره‌گیری از مهمات هدایت‌شونده لیزری «الچین ۸۲» و هدایت‌شونده مادون‌قرمز «لاچین ۸۲»، اهداف مشخص‌شده را با دقت بالا مورد اصابت قرار داد.

شرکت بایکار، سازنده پهپاد آکینجی، اعلام کرد که در چارچوب پروژه بایراکتار آکینجی به رهبری ریاست صنایع دفاعی ترکیه، روند ادغام موفق سیستم‌ها و مهمات پیشرفته بومی با این پهپاد همچنان ادامه دارد.

در این آزمایش، بایراکتار آکینجی با استفاده از کیت هدایت‌شونده لیزری «الچین» و کیت هدایت‌شونده «لاچین»، که توسط شرکت صنایع دفاعی روکتسان ترکیه تولید شده‌اند، بمب چندمنظوره MK-82 را با موفقیت شلیک کرد.

این پهپاد در مرکز آموزش پرواز و آزمایش آکینجی در شهرستان چورلو، استان تکیرداغ، با تجهیز به مهمات ملی «الچین ۸۲»، «لاچین ۸۲» و «MAM-T» به پرواز درآمد و اهداف از پیش تعیین‌شده را با دقت بالا نابود کرد.

 بایراکتار آکینجی، به‌عنوان نماد پیشرفت صنعت دفاعی ترکیه، بار دیگر توانمندی‌های خود را در استفاده از مهمات ملی و سیستم‌های هدایت پیشرفته به نمایش گذاشت.

واژه های «الچین» به معنای فرستاده و «لاچین» به معنای شاهین، از واژه‌هایی است که در ترکی شاخه آذربایجانی رایج است.

 بایکار قهرمان صادرات پهپاد

شرکت بایکار که از آغاز تا امروز تمامی پروژه‌های خود را با منابع مالی داخلی انجام داده است، از آغاز فرآیند تحقیق و توسعه پهپاد در سال ۲۰۰۳ میلادی، ۸۳ درصد از درآمدهای خود را از صادرات به دست آورده است.

بایکار در سال ۲۰۲۳ موفق به انجام صادراتی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار شد و در میان ۱۰ شرکت برتر ترکیه در تمامی بخش‌ها از نظر حجم صادرات قرار گرفت. این شرکت که جایزه «قهرمانان صادرات» را دریافت کرده است، طبق داده‌های ریاست صنایع دفاعی ترکیه و شورای صادرکنندگان ترکیه (TIM)، در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌عنوان پیشگام صادرات در بخش دفاعی و هوافضا معرفی شده است.

در سال‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای بایکار از صادرات حاصل شده است. این شرکت در سال ۲۰۲۳ به‌تنهایی یک‌سوم صادرات بخش دفاع و هوافضای ترکیه را انجام داده است. بایکار که به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده پهپاد در جهان شناخته می‌شود، در حال حاضر ۹۷.۵ درصد از قراردادهای امضاشده خود را از طریق صادرات محقق کرده است.

تا کنون برای پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ با ۳۴ کشور و برای پهپاد تهاجمی بایراکتار آکینجی (TİHA) با ۱۰ کشور، مجموعاً با ۳۵ کشور قرارداد صادراتی امضا شده است.

 

