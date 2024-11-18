پهپاد تهاجمی ملی بایراکتار آکینجی (Bayraktar Akncı) در شلیک آزمایشی اخیر، با بهره‌گیری از مهمات هدایت‌شونده لیزری «الچین ۸۲» و هدایت‌شونده مادون‌قرمز «لاچین ۸۲»، اهداف مشخص‌شده را با دقت بالا مورد اصابت قرار داد.

شرکت بایکار، سازنده پهپاد آکینجی، اعلام کرد که در چارچوب پروژه بایراکتار آکینجی به رهبری ریاست صنایع دفاعی ترکیه، روند ادغام موفق سیستم‌ها و مهمات پیشرفته بومی با این پهپاد همچنان ادامه دارد.

در این آزمایش، بایراکتار آکینجی با استفاده از کیت هدایت‌شونده لیزری «الچین» و کیت هدایت‌شونده «لاچین»، که توسط شرکت صنایع دفاعی روکتسان ترکیه تولید شده‌اند، بمب چندمنظوره MK-82 را با موفقیت شلیک کرد.

این پهپاد در مرکز آموزش پرواز و آزمایش آکینجی در شهرستان چورلو، استان تکیرداغ، با تجهیز به مهمات ملی «الچین ۸۲»، «لاچین ۸۲» و «MAM-T» به پرواز درآمد و اهداف از پیش تعیین‌شده را با دقت بالا نابود کرد.

بایراکتار آکینجی، به‌عنوان نماد پیشرفت صنعت دفاعی ترکیه، بار دیگر توانمندی‌های خود را در استفاده از مهمات ملی و سیستم‌های هدایت پیشرفته به نمایش گذاشت.

واژه های «الچین» به معنای فرستاده و «لاچین» به معنای شاهین، از واژه‌هایی است که در ترکی شاخه آذربایجانی رایج است.