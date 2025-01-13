سیاست
اتحادیه اروپا رفع تحریم‌های سوریه را بررسی می‌کند
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که وزیران امور خارجه اروپا اواخر ژانویه در نشستی در بروکسل برای بحث درباره لغو تحریم‌های سوریه دیدار خواهند کرد.
کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ریاض / عکس: Reuters
13 ژانویه 2025

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کایا کالاس، در نشستی با موضوع سوریه که روز یکشنبه، دوازدهم ژانویه، در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار شد، حضور یافت. او در این نشست اعلام کرد که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در تاریخ ٢٧ ژانویه در بروکسل گرد هم خواهند آمد تا درباره نحوه کاهش تحریم‌ها علیه سوریه تصمیم‌گیری کنند.

کالاس در ادامه افزود: ما به بررسی نحوه کاهش تحریم‌ها خواهیم پرداخت؛ اما این اقدام باید پس از مشاهده پیشرفت‌های ملموس در راستای یک گذار سیاسی که بازتاب‌دهنده تنوع قومی و مذهبی سوریه باشد، صورت گیرد.

وی همچنین با تاکید بر وجود هم امیدها و چالش‌ها در سوریه، در پلتفرم اجتماعی ایکس اعلام کرد که این موضوع را با وزیران امور خارجه کشورهای خلیج‌، خاورمیانه و اروپا مورد‌بحث قرار خواهد داد.

کالاس آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک به فرآیند‌گذار در سوریه را اعلام کرد و افزود: اتحادیه اروپا در صورتی که ضرورت ایجاب کند و قادر به تاثیرگذاری باشد، در این فرآیند حضور خواهد داشت.

گفتنی است، وزیران امور خارجه ترکیه و کشورهای عربی و غربی روز یکشنبه در ریاض نشستی برگزار کردند تا وضعیت سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد در ماه گذشته را مورد‌بحث و بررسی قرار دهند.

