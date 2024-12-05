بیروت، بزرگ‌ترین شهر و پایتخت لبنان، یکی از بندرهای مهم شرق دریای مدیترانه است که در شبه‌جزیره‌ای میان کوه‌های لبنان و در مرکز کشور واقع شده است. این شهر کهن، با تاریخی بیش از چهارهزار سال، به‌عنوان یکی از مراکز فرهنگی برجسته در شرق جهان عرب شناخته می‌شود و نام آن در لوحه‌های عمارنه ذکر شده است. بیروت به دلیل موقعیت استراتژیک خود در سواحل مدیترانه، همواره یکی از شهرهای کلیدی خاورمیانه بوده و به‌ویژه در دوره امپراتوری عثمانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده و بناهای فراوانی ساخته شده است که بسیاری از آن‌ها هنوز پابرجا مانده‌اند. ترک‌های عثمانی نه‌تنها تأثیر عمیقی بر تاریخ این شهر داشتند، بلکه آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشتند که بعد از آن همه جنگ و درگیری در این شهر هنوز بخش مهمی از هویت تاریخی بیروت را تشکیل می‌دهند.

این نوشتار به بررسی تأثیرات امپراتوری عثمانی و میراث آن‌ها در کوچه‌پس‌کوچه‌های بیروت می‌پردازد.

تاریخچه بیروت و نقش عثمانی‌ها

بیروت یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان است که قدمت آن به بیش از چهار هزار سال می‌رسد. از دوران فنیقی‌ها و رومی‌ها تا امویان و عباسیان، این شهر همواره به‌عنوان یک بندر استراتژیک و مرکز تجارت منطقه‌ای موردتوجه بوده است. نام بیروت از زبان اکدی به معنای «چاه» یا «چشمه» گرفته شده و قدمت آن به دو‌‌‌ هزار سال قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قرن دوم قبل از میلاد، بیروت به‌عنوان یکی از شهرهای مستقل فنیقی‌ها شناخته می‌شد و سپس تحت حاکمیت پادشاهی بیبلوس قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و تجاری آن دوران بود.

در سال ۶۳۵ میلادی، بیروت توسط ابو عبیده بن جراح، یکی از فرماندهان دوران خلیفه عمر، فتح شد. این فتح آغاز دورانی جدید برای بیروت بود که در آن تحت حاکمیت اسلامی قرار گرفت و به‌تدریج به یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی منطقه تبدیل شد. در این دوران، شخصیت‌های برجسته‌ای چون امام اوزاعی در این شهر زندگی می‌کردند.

در دوران امویان، معاویه بن ابی‌سفیان به بیروت توجه ویژه‌ای داشت و این شهر را به یکی از مهم‌ترین مراکز ساخت کشتی در منطقه تبدیل کرد. باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی خاص بیروت و نزدیکی آن به دریای مدیترانه، این شهر به‌سرعت به یکی از بندرهای اصلی تجارت خارجی امویان تبدیل شد. در دوران عباسیان نیز بیروت همچنان به‌عنوان یکی از شهرهای مهم منطقه شناخته می‌شد و به‌تدریج شاهد رشد و توسعه در زمینه‌های علمی و فرهنگی بود.

در سال ۱۵۱۶ میلادی، یاووز سلطان سلیم، پادشاه عثمانی، بیروت را به همراه سایر مناطق شام به قلمرو عثمانی ضمیمه کرد. این دوران برای بیروت دورانی از بازسازی و توسعه بود. عثمانی‌ها نقش مهمی در احیای زیرساخت‌های این شهر داشتند و بسیاری از مساجد، مدارس و بازارها را بازسازی کردند . ۴۰۲ سال یعنی تا سال ۱۹۱۸ بیروت یکی از پررونق‌ترین شهرهای امپراتوری عثمانی بود. عثمانی در این شهر به‌هیچ‌وجه به دین و زبان کسی دخالت نکرد، هر فرهنگ محلی و هر فرهنگ وارداتی در این شهر همواره در کنار هم زندگی کردند و از آنها محافظت شد. در سال ۱۹۱۸ توسط فرانسه اشغال شد، این اشغال تا اواخر جنگ جهانی دوم ادامه یافت. لبنان در سال ۱۹۴۳ توانست استقلالش را به دست آورد. اما سلطه فرانسه هیچگاه از بین نرفت.

از طرفی ترکمن‌ها، به‌عنوان یکی از اقلیت‌ها در لبنان، ریشه‌های تاریخی عمیقی در این کشور دارند. حضور آن‌ها در لبنان به قرن دوازدهم میلادی بازمی‌گردد و با گسترش امپراتوری عثمانی در منطقه، جمعیت آن‌ها افزایش یافت. بااین‌حال، تا سال ۱۹۸۹ و با شناسایی رسمی ترکمن‌های لبنان توسط ترکیه، این جامعه کمتر شناخته شده بود.

ترکمن‌های لبنان عمدتاً در مناطق روستایی شمال و شرق این کشور ساکن هستند. روستاهای «کاواشرا» و «آیدامون» در منطقه آکار، از مهم‌ترین مراکز تجمع ترکمن‌ها محسوب می‌شوند. همچنین، در مناطق بالبک و دینیه نیز جمعیت قابل‌توجهی از ترکمن‌ها زندگی می‌کنند. علاوه بر این، ترک‌های کرت، شهروندان ترک مقیم لبنان و خانواده‌های ترک از دیگر گروه‌های ترک در این کشور هستند.

از زمان شناسایی رسمی ترکمن‌های لبنان، ترکیه حمایت‌های خود را از این جامعه افزایش داده است. تأسیس مراکز فرهنگی، اعطای کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های سیاسی از جمله اقداماتی است که ترکیه در جهت بهبود وضعیت ترکمن‌های لبنان انجام داده است. این حمایت‌ها نقش مهمی در حفظ هویت و تقویت جایگاه ترکمن‌ها در لبنان داشته است.

با همه اینها آثار دوره عثمانی در بیروت باآن‌همه زخمی که بیروت خورده است، همچنان بخش مهمی از آن پابرجاست.

آثار به‌جای‌مانده از عثمانی‌ها در بیروت

برج ساعت حمیدی

یکی از نمادهای برجسته عثمانی در بیروت، برج ساعت حمیدی است که در سال ۱۸۹۷ به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شد. این برج با مکانیزمی که از پاریس آورده شد، طراحی یوسف آفتیموس است و امروزه به‌عنوان نمادی از معماری عثمانی در مرکز شهر بیروت قرار دارد. این بنا در جریان جنگ داخلی لبنان به‌شدت آسیب دید، اما بعدها مورد بازسازی قرار گرفت و امروز همچنان بر جای خود است.

بیمارستان نظامی عثمانی

بیمارستان نظامی که در سال ۱۸۶۱ ساخته شد، یکی دیگر از آثار به‌جای‌مانده از دوره عثمانی است. این بیمارستان که با معماری عثمانی ساخته شده، مجهز به حمام‌های جداگانه برای زنان و مردان، اتاق‌های زایمان، داروخانه و بخش‌های درمانی متعدد بود. امروزه، بخش‌هایی از این بنا همچنان در حال استفاده است و نقش مهمی در زیرساخت درمانی بیروت ایفا می‌کند.