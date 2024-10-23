ناصر یاسین، وزیر محیط‌زیست لبنان و مسئول رسیدگی به بحران آوارگان در این کشور، روز سه‌شنبه ۲۲ اکتبر اعلام کرد که بیروت برای کمک به حدود ۱.۳ میلیون نفر آواره‌شده از حملات اسرائیل، به ماهانه ۲۵۰ میلیون دلار نیاز دارد.

وی افزود: اقدامات دولت لبنان تنها ۲۰ درصد از نیازهای آوارگان را پوشش می‌دهد. نیازهای افراد بی‌خانمان باتوجه‌به اینکه موج روزانه حملات اسرائیلی به آواره‌شدن تعداد بیشتری از مردم منجر می‌شود، افزایش خواهد یافت.