بیروت: برای سازماندهی آوارگان، ماهانه ۲۵۰ میلیون دلار نیاز داریم
وزیر محیط‌زیست لبنان که مسئولیت مدیریت بحران آوارگان در این کشور را بر عهده دارد، اعلام کرد که بیروت به طور ماهانه به ۲۵۰ میلیون دلار برای رسیدگی به نیازهای آوارگان نیازمند است.
بحران آوارگی در پی حملات اسرائیل ادامه دارد/ عکس: AA
23 اکتبر 2024

ناصر یاسین، وزیر محیط‌زیست لبنان و مسئول رسیدگی به بحران آوارگان در این کشور، روز سه‌شنبه ۲۲ اکتبر اعلام کرد که بیروت برای کمک به حدود ۱.۳ میلیون نفر آواره‌شده از حملات اسرائیل، به ماهانه ۲۵۰ میلیون دلار نیاز دارد.

وی افزود: اقدامات دولت لبنان تنها ۲۰ درصد از نیازهای آوارگان را پوشش می‌دهد. نیازهای افراد بی‌خانمان باتوجه‌به اینکه موج روزانه حملات اسرائیلی به آواره‌شدن تعداد بیشتری از مردم منجر می‌شود، افزایش خواهد یافت.

وی افزود: اقدامات دولت لبنان تنها ۲۰ درصد از نیازهای آوارگان را برطرف می‌کند و باتوجه‌به ادامه حملات و افزایش شمار آوارگان، این نیازها روبه‌افزایش خواهد بود. به گفته مقامات بهداشتی لبنان، از اکتبر سال گذشته تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر در حملات اسرائیل جان خود را ازدست‌داده و بیش از ۱۱۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

اسرائیل از اول اکتبر سال جاری با آغاز یک حمله زمینی به لبنان، درگیری‌ها در منطقه را شدت داده است و این اقدامات موجب آوارگی بیش از یک میلیون نفر از ساکنان لبنان شده است.

