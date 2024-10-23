«کشتی نیکی» حامل ۳۰۰۰ تن کمک‌های بشردوستانه از ترکیه روز شنبه ۲۰ اکتبر در بندر «موگادیشو» سومالی پهلو گرفت. این محموله شامل مواد غذایی، چادر و دیگر ملزومات ضروری برای نیازمندان در سومالی بود.

ترکیه ۳۰۰۰ تن کمک بشردوستانه شامل مواد غذایی و ملزومات ضروری را به سومالی ارسال کرده است. با این حساب، مجموع کمک‌های ترکیه از سال ۲۰۱۶ به ۶۰ هزار تن می‌رسد. کشتی نیکی حامل ۳۰۰۰ تن کمک‌های بشردوستانه از ترکیه روز شنبه، ۲۰ اکتبر، در بندر موگادیشو سومالی پهلو گرفت. این محموله شامل مواد غذایی، چادر و دیگر ملزومات ضروری برای نیازمندان در سومالی بود.

کشتی مذکور در تاریخ ۲۹ سپتامبر از بندر مرسین در ترکیه حرکت کرده و در مراسمی که با حضور مقامات دولتی سومالی از جمله «صلاح جما» معاون نخست‌وزیر و «محمود معلم» کمیسر مدیریت بحران برگزار شد، به طور رسمی تحویل داده شد. همچنین «آلپر آکتاش» سفیر ترکیه در سومالی و نمایندگان نهادهای امدادی ترکیه نیز در این مراسم حضور داشتند.