گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و پوتین درباره برنامه هسته‌ای ایران
رئیس‌جمهور ایران در تماس تلفنی با همتای روسی خود تأکید کرد که تهران هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران / عکس: Reuters
26 اوت 2025

به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه ۲۵ آگوست، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

محور اصلی این گفت‌وگو برنامه هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان شده است.

پزشکیان در این تماس تأکید کرده است که تهران همواره به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده و هیچ‌گاه به دنبال تسلیحات هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.

بر اساس اعلام کرملین، دو رئیس‌جمهور همچنین درباره نشست اخیر پوتین با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آلاسکا تبادل نظر کردند.

علاوه بر این، طرفین توافق کردند که در حاشیه اجلاس آینده سازمان همکاری شانگهای که روزهای ۳۱ آگوست و یکم سپتامبر در چین برگزار خواهد داشت، دیدار حضوری داشته باشند.

یادآور می‌شود رؤسای جمهور ایران و روسیه آخرین بار در ژانویه گذشته در مسکو دیدار کرده بودند که طی آن سند پیمان جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور به امضا رسید.

