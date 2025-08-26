به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه ۲۵ آگوست، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

محور اصلی این گفت‌وگو برنامه هسته‌ای ایران و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان شده است.

پزشکیان در این تماس تأکید کرده است که تهران همواره به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده و هیچ‌گاه به دنبال تسلیحات هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.

بر اساس اعلام کرملین، دو رئیس‌جمهور همچنین درباره نشست اخیر پوتین با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آلاسکا تبادل نظر کردند.