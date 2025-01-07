مایکل مور، فیلمساز، کارگردان و فیلمنامه نویس مشهور آمریکایی و برنده جایزه اسکار، به تیم تولید فیلم «از نقطه صفر» (From Ground Zero) پیوسته است.
فیلم «از نقطه صفر» که در فهرست کوتاه نامزدهای اسکار در بخش بهترین فیلم بلند بینالمللی قرار گرفته، مجموعهای از ۲۲ فیلم ساختهشده توسط فیلمسازان فلسطینی است که در شرایط تأثیر گرفته از حملات مداوم اسرائیل علیه غزه ساخته شدهاند.
این فیلمها زندگی در غزه را در خلال جنگ اسرائیل با روایتی از انیمیشن، مستند و داستان به تصویر میکشند و هدف آنها نمایش قدرت خلاقیت و مقاومت انسانی در برابر ویرانی است.
مایکل مور، تهیهکننده اجرایی این فیلم، آن را معجزهای سینمایی توصیف کرده است.
او در مصاحبهای اظهار داشت: هیچ هنرمندی نباید ناچار شود داستان نابودی خود را روایت کند، اما این فیلمسازان فلسطینی با خلاقیت و دوربینهای خود اثری درخشان و تأثیرگذار خلق کردهاند. مور این فیلم را فرصتی برای بازتاب حقیقت به مخاطبان آمریکایی میداند؛ حقیقتی که اغلب توسط رسانهها نادیده گرفته میشود.
رشید مشراوی، کارگردان و هماهنگکننده فیلم، درباره این پروژه میگوید: این فیلم قدرت مقاومت و خلاقیت فلسطینیها را به نمایش میگذارد و با حمایت چهرههایی مثل مایکل مور، میتوانیم پیام عدالت و انسانیت را به جهان برسانیم. وی افزود که حضور در فهرست کوتاه اسکار انگیزهای مضاعف برای ادامه این مسیر است.
«از نقطه صفر» نه تنها یک مستند ساده، بلکه ترکیبی از هنرهای مختلف، از انیمیشن تا روایت داستانی، است. این فیلم با حمایت گروه رسانهای فضاءات و به رهبری رشید مشراوی ساخته شده و در تاریخ ۳ ژانویه توسط شرکت Watermelon Pictures در آمریکا اکران شده است این اثر نمایشی از قدرت سینما بهعنوان ابزاری برای مبارزه با بیعدالتی است