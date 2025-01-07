مایکل مور، فیلمساز، کارگردان و فیلمنامه نویس مشهور آمریکایی و برنده جایزه اسکار، به تیم تولید فیلم «از نقطه صفر» (From Ground Zero) پیوسته است.

فیلم «از نقطه صفر» که در فهرست کوتاه نامزدهای اسکار در بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی قرار گرفته، مجموعه‌ای از ۲۲ فیلم ساخته‌شده توسط فیلمسازان فلسطینی است که در شرایط تأثیر گرفته از حملات مداوم اسرائیل علیه غزه ساخته شده‌اند.

این فیلم‌ها زندگی در غزه را در خلال جنگ اسرائیل با روایتی از انیمیشن، مستند و داستان به تصویر می‌کشند و هدف آن‌ها نمایش قدرت خلاقیت و مقاومت انسانی در برابر ویرانی است.

مایکل مور، تهیه‌کننده اجرایی این فیلم، آن را معجزه‌ای سینمایی توصیف کرده است.