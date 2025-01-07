سیاست
2 دقیقه خواندن
مایکل مور به تیم تولید نماینده فلسطین در اسکار پیوست
مایکل مور، فیلمساز برنده اسکار، به تیم تولید فیلم از نقطه صفر، نماینده فلسطین در فهرست کوتاه نامزدهای اسکار، پیوست؛ اثری که زندگی در غزه و مقاومت در برابر ویرانی را روایت می‌کند.
مایکل مور به تیم تولید نماینده فلسطین در اسکار پیوست
مایکل مور، فیلمساز، کارگردان و فیلمنامه نویس و برنده جایزه اسکار / عکس: AA
7 ژانویه 2025

مایکل مور، فیلمساز، کارگردان و فیلمنامه نویس مشهور آمریکایی و برنده جایزه اسکار، به تیم تولید فیلم «از نقطه صفر» (From Ground Zero) پیوسته است.

فیلم «از نقطه صفر» که در فهرست کوتاه نامزدهای اسکار در بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی قرار گرفته، مجموعه‌ای از ۲۲ فیلم ساخته‌شده توسط فیلمسازان فلسطینی است که در شرایط تأثیر گرفته از حملات مداوم اسرائیل علیه غزه ساخته شده‌اند.

این فیلم‌ها زندگی در غزه را در خلال جنگ اسرائیل با روایتی از انیمیشن، مستند و داستان به تصویر می‌کشند و هدف آن‌ها نمایش قدرت خلاقیت و مقاومت انسانی در برابر ویرانی است.

مایکل مور، تهیه‌کننده اجرایی این فیلم، آن را معجزه‌ای سینمایی توصیف کرده است.

مطالب پیشنهادی

او در مصاحبه‌ای اظهار داشت: هیچ هنرمندی نباید ناچار شود داستان نابودی خود را روایت کند، اما این فیلمسازان فلسطینی با خلاقیت و دوربین‌های خود اثری درخشان و تأثیرگذار خلق کرده‌اند. مور این فیلم را فرصتی برای بازتاب حقیقت به مخاطبان آمریکایی می‌داند؛ حقیقتی که اغلب توسط رسانه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

رشید مشراوی، کارگردان و هماهنگ‌کننده فیلم، درباره این پروژه می‌گوید: این فیلم قدرت مقاومت و خلاقیت فلسطینی‌ها را به نمایش می‌گذارد و با حمایت چهره‌هایی مثل مایکل مور، می‌توانیم پیام عدالت و انسانیت را به جهان برسانیم. وی افزود که حضور در فهرست کوتاه اسکار انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه این مسیر است.

«از نقطه صفر» نه ‌تنها یک مستند ساده، بلکه ترکیبی از هنرهای مختلف، از انیمیشن تا روایت داستانی، است. این فیلم با حمایت گروه رسانه‌ای فضاءات و به رهبری رشید مشراوی ساخته شده و در تاریخ ۳ ژانویه توسط شرکت Watermelon Pictures در آمریکا اکران شده است این اثر نمایشی از قدرت سینما به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با بی‌عدالتی است

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us