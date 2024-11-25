بر اساس بیانیه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، ظرفیت نصبشده انرژی خورشیدی در این کشور به بیش از ۱۹ هزار مگاوات افزایش یافته است. ترکیه که از نظر ظرفیت نصبشده انرژی تجدیدپذیر در رتبه یازدهم جهان و پنجم قاره اروپا قرار دارد، سهمی ۱۶.۶ درصدی از کل ظرفیت نصبشده را به خود اختصاص داده است.
در ۱۰ ماه نخست سال، مجموعاً ۲۸۹.۴ میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده است. تولید برق در ترکیه با استفاده از منابع داخلی به ۶۱.۷ درصد، معادل ۱۷۸.۵ میلیون مگاوات ساعت رسیده است، در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۱ درصد بود.
سهم انرژی خورشیدی نیز در کل ظرفیت نصبشده که در اکتبر سال گذشته ۱۰.۵ درصد ثبت شده بود تا پایان اکتبر به ۱۶.۶ درصد افزایش یافته است.
آلپارسلان بایرکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت: تقاضای برق کشور در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۴.۴ درصد افزایش یافته و اکنون به ۳۳۵ میلیون مگاوات ساعت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت نصبشده نیروگاههای بادی و خورشیدی در ترکیه به ۳۱,۰۰۰ مگاوات رسیده است، گفت: ترکیه قصد دارد ظرفیت نصبشده انرژی بادی و خورشیدی را تا سال ۲۰۳۵ به ۱۲۰,۰۰۰ مگاوات برساند که این میزان نیاز به سرمایهگذاری نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار دارد.
پیشبینی میشود مصرف برق ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۳۸۰.۲ تراوات ساعت (TWh)، در سال ۲۰۳۰ به ۴۵۵.۳ تراوات ساعت و در سال ۲۰۳۵ به ۵۱۰.۵ تراوات ساعت برسد.
ترکیه در سالهای اخیر گامهای بلندی در جهت توسعه تولید انرژی پاک برداشته است. این کشور با سرمایهگذاری گسترده در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی و بادی، موفق شده ظرفیت نصبشده انرژی پاک خود را به سطح قابلتوجهی برساند.
این دستاوردها نشاندهنده تعهد ترکیه به توسعه پایدار و حرکت به سمت اقتصاد کمکربن است که میتواند امنیت انرژی کشور و نقش محوری آن در تأمین انرژی پاک منطقه را تقویت کند.