سیاست
3 دقیقه خواندن
تأمین برق کل خانوارهای ترکیه از انرژی بادی و خورشیدی صورت می‌گیرد
وزارت انرژِی و منابع طبیعی ترکیه می‌گوید در حال حاضر نیاز برق تمامی خانوارهای ترکیه تنها با برق تولیدشده از نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأمین می‌شود.
تأمین برق کل خانوارهای ترکیه از انرژی بادی و خورشیدی صورت می‌گیرد
نیروگاه انرژی خورشیدی کاراپینار در ترکیه / عکس: AA
25 نوامبر 2024

بر اساس بیانیه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، ظرفیت نصب‌شده انرژی خورشیدی در این کشور به بیش از ۱۹ هزار مگاوات افزایش یافته است. ترکیه که از نظر ظرفیت نصب‌شده انرژی تجدیدپذیر در رتبه یازدهم جهان و پنجم قاره اروپا قرار دارد، سهمی ۱۶.۶ درصدی از کل ظرفیت نصب‌شده را به خود اختصاص داده است.

در ۱۰ ماه نخست سال، مجموعاً ۲۸۹.۴ میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده است. تولید برق در ترکیه با استفاده از منابع داخلی به ۶۱.۷ درصد، معادل ۱۷۸.۵ میلیون مگاوات ساعت رسیده است، در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۱ درصد بود.

سهم انرژی خورشیدی نیز در کل ظرفیت نصب‌شده که در اکتبر سال گذشته ۱۰.۵ درصد ثبت شده بود تا پایان اکتبر به ۱۶.۶ درصد افزایش یافته است.

آلپ‌ارسلان بایرکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت: تقاضای برق کشور در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۴.۴ درصد افزایش یافته و اکنون به ۳۳۵ میلیون مگاوات ساعت رسیده است.

مطالب پیشنهادی

وی با اشاره به اینکه ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در ترکیه به ۳۱,۰۰۰ مگاوات رسیده است، گفت: ترکیه قصد دارد ظرفیت نصب‌شده انرژی بادی و خورشیدی را تا سال ۲۰۳۵ به ۱۲۰,۰۰۰ مگاوات برساند که این میزان نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار دارد.

پیش‌بینی می‌شود مصرف برق ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۳۸۰.۲ تراوات ساعت (TWh)، در سال ۲۰۳۰ به ۴۵۵.۳ تراوات ساعت و در سال ۲۰۳۵ به ۵۱۰.۵ تراوات ساعت برسد.

ترکیه در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در جهت توسعه تولید انرژی پاک برداشته است. این کشور با سرمایه‌گذاری گسترده در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی و بادی، موفق شده ظرفیت نصب‌شده انرژی پاک خود را به سطح قابل‌توجهی برساند.

این دستاوردها نشان‌دهنده تعهد ترکیه به توسعه پایدار و حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن است که می‌تواند امنیت انرژی کشور و نقش محوری آن در تأمین انرژی پاک منطقه را تقویت کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us