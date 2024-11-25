بر اساس بیانیه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، ظرفیت نصب‌شده انرژی خورشیدی در این کشور به بیش از ۱۹ هزار مگاوات افزایش یافته است. ترکیه که از نظر ظرفیت نصب‌شده انرژی تجدیدپذیر در رتبه یازدهم جهان و پنجم قاره اروپا قرار دارد، سهمی ۱۶.۶ درصدی از کل ظرفیت نصب‌شده را به خود اختصاص داده است.

در ۱۰ ماه نخست سال، مجموعاً ۲۸۹.۴ میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده است. تولید برق در ترکیه با استفاده از منابع داخلی به ۶۱.۷ درصد، معادل ۱۷۸.۵ میلیون مگاوات ساعت رسیده است، در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۱ درصد بود.

سهم انرژی خورشیدی نیز در کل ظرفیت نصب‌شده که در اکتبر سال گذشته ۱۰.۵ درصد ثبت شده بود تا پایان اکتبر به ۱۶.۶ درصد افزایش یافته است.

آلپ‌ارسلان بایرکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت: تقاضای برق کشور در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۴.۴ درصد افزایش یافته و اکنون به ۳۳۵ میلیون مگاوات ساعت رسیده است.