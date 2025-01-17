همسر رئیس‌جمهور ترکیه، امینه اردوغان، و همسر رئیس‌جمهور مغولستان، بولورتستسگ لوِساندرج در آنکارا دیدار کردند. در این دیدار، بولورتستسگ لوِساندرج، طرح «زباله صفر» را امضا کرد و امینه اردوغان، بر اهمیت تعهدات زیست‌محیطی برای ساختن آینده‌ای پایدار تأکید کرد.

بولورتسِتسِگ لوِساندرج به همراه همسر خود اوخناگین خورلسوخ، رئیس‌جمهور مغولستان، از ١۵ تا ١٩ ژانویه به ترکیه سفر کرده است.

امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، پس از این دیدار با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از حمایت همسر محترم رئیس‌جمهور مغولستان، بولورتسِتسِگ لوِساندرج که در دیدار با ما طرح جهانی زباله صفر را امضا کردند، صمیمانه سپاسگزارم.»