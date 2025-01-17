همسر رئیسجمهور ترکیه، امینه اردوغان، و همسر رئیسجمهور مغولستان، بولورتستسگ لوِساندرج در آنکارا دیدار کردند. در این دیدار، بولورتستسگ لوِساندرج، طرح «زباله صفر» را امضا کرد و امینه اردوغان، بر اهمیت تعهدات زیستمحیطی برای ساختن آیندهای پایدار تأکید کرد.
بولورتسِتسِگ لوِساندرج به همراه همسر خود اوخناگین خورلسوخ، رئیسجمهور مغولستان، از ١۵ تا ١٩ ژانویه به ترکیه سفر کرده است.
امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، پس از این دیدار با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از حمایت همسر محترم رئیسجمهور مغولستان، بولورتسِتسِگ لوِساندرج که در دیدار با ما طرح جهانی زباله صفر را امضا کردند، صمیمانه سپاسگزارم.»
وی افزود: «هرگونه تعهدی برای ساختن آیندهای سبز، ما را یک قدم به دنیای تمیزتر، پایدارتر و قابلزیستتر نزدیک میکند.»
پروژه «زباله صفر» در سال ٢٠١٧ تحت حمایت امینه اردوغان آغاز شد. هدف این طرح آن است که ٦٠ درصد از پسماندهای قابل بازیافت را تا سال ٢٠٣۵ بازیافت کند و بهعنوان مدلی برای اقتصاد دایرهای در سطح جهانی مطرح شود.
مدل اقتصاد دایرهای درواقع به مدل اقتصادی اشاره دارد که هدف آن حفظ منابع، کاهش ضایعات و ارتقاء بازیافت و استفاده مجدد از مواد است.
در این مدل تلاش میشود تا پسماندها به حداقل برسند و منابع به طور موثر و مداوم در چرخه اقتصادی باقی بمانند که به آن اقتصاد چرخشی یا دایرهای نیز گفته میشود.