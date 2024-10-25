تسلیم‌شدن سه تروریست پ.ک.ک به نیروهای ترکیه در پاسگاه مرزی هابور

در پی افزایش عملیات هوایی و حضور فعال نیروهای ترکیه در شمال عراق و سوریه، سه عضو گروه تروریستی پ‌.ک‌.ک در تاریخ ۲۵ اکتبر به نیروهای این کشور در پاسگاه مرزی هابور تسلیم شدند.