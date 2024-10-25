25 اکتبر 2024
بر اساس اعلامیه وزارت دفاع ملی ترکیه در تاریخ ۲۵ اکتبر، سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک در پاسگاه مرزی هابور به نیروهای ترکیه تسلیم شدند.
این اقدام نتیجه افزایش عملیات هوایی ضدتروریستی ترکیه و حضور فعال نیروهای نظامی و امنیتی این کشور در شمال عراق و سوریه است. همچنین، عملیات مستمر سربازان ترکیه در این منطقه نقش بسزایی در این تسلیمشدن ایفا کرده است.
مطالب پیشنهادی
در این بیانیه تأکید شده است: تسلیمشدن به عدالت ترکیه، آخرین چاره تروریستها است.
علاوه بر این، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) پس از حمله تروریستی به مقر شرکت هوافضای توساش در تاریخ ۲۳ اکتبر اعلام کرد که ۱۲۰ هدف مرتبط با گروههای تروریستی پ. ک. ک و ی. پ. گ مورد هدف قرار گرفتهاند. مقامات و نیروهای امنیتی ترکیه بر ادامه عملیات علیه این گروههای تروریستی تا تحقق اهداف تعیینشده تأکید دارند.