برای پیشبرد این پروژه، جلسهای میان مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاستالوزرا و سونگ ونبین، رئیس شرکت پیمانکار معدن مس آینک برگزار شد. این پروژه نهتنها به ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمک خواهد کرد، بلکه میتواند با ارسال تعدادی از نیروی کار افغان به چین برای آموزشهای حرفهای، مهارتهای آنان را نیز ارتقا بدهد.
معدن آینک؛ فرصتی برای توسعه اقتصادی افغانستان
تلاشها برای تسریع راهاندازی پروژه معدن مس آینک در حال پیگیری است و ماشینآلات مورد نیاز سال آینده به افغانستان وارد خواهند شد. عملیات اولیه استخراج معادن پس از تکمیل جاده دسترسی به منطقه در ولایت لوگر آغاز خواهد شد.
این پروژه که در اوایل تیرماه سال جاری در ولایت لوگر افتتاح شد، در سال ۲۰۰۸ بین دولت افغانستان و یک شرکت دولتی چینی به امضا رسید. با این حال، به دلیل مشکلات امنیتی و رقابتهای منطقهای، بارها با تأخیر مواجه شد.
اکنون که پروژه دوباره به جریان افتاده، موفقیت آن به وضعیت امنیت داخلی، دینامیکهای منطقهای و همکاریهای بینالمللی بستگی دارد. معدن مس آینک دارای بیش از ۱۱ میلیون تن مس است و این پروژه به عنوان یک گام مهم در توسعه اقتصادی افغانستان شناخته میشود.
با پیشرفت این پروژه، امید میرود که موفقیت آن به همکاریهای بینالمللی بیشتر در بخش معدن افغانستان منجر شود و به تقویت ثبات مالی و اهمیت منطقهای این کشور کمک کند.