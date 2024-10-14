منطقه‌
2 دقیقه خواندن
چین بیش از ۵ میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند
مقامات اداره طالبان اعلام کردند که چین بیش از ۵ میلیارد دلار در مرحله اول «پروژه معدن مس آینک» سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این اقدام می‌تواند به ایجاد سه هزار فرصت شغلی جدید برای افغان‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
چین بیش از ۵ میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند
معدن مس آیناک افغانستان/ عکس: Reuters
14 اکتبر 2024

برای پیشبرد این پروژه، جلسه‌ای میان مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا و سونگ ونبین، رئیس شرکت پیمانکار معدن مس آینک برگزار شد. این پروژه نه‌تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند با ارسال تعدادی از نیروی کار افغان به چین برای آموزش‌های حرفه‌ای، مهارت‌های آنان را نیز ارتقا بدهد.

معدن آینک؛ فرصتی برای توسعه اقتصادی افغانستان

تلاش‌ها برای تسریع راه‌اندازی پروژه معدن مس آینک در حال پیگیری است و ماشین‌آلات مورد نیاز سال آینده به افغانستان وارد خواهند شد. عملیات اولیه استخراج معادن پس از تکمیل جاده دسترسی به منطقه در ولایت لوگر آغاز خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

این پروژه که در اوایل تیرماه سال جاری در ولایت لوگر افتتاح شد، در سال ۲۰۰۸ بین دولت افغانستان و یک شرکت دولتی چینی به امضا رسید. با این حال، به دلیل مشکلات امنیتی و رقابت‌های منطقه‌ای، بارها با تأخیر مواجه شد.

اکنون که پروژه دوباره به جریان افتاده، موفقیت آن به وضعیت امنیت داخلی، دینامیک‌های منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی بستگی دارد. معدن مس آینک دارای بیش از ۱۱ میلیون تن مس است و این پروژه به عنوان یک گام مهم در توسعه اقتصادی افغانستان شناخته می‌شود.

با پیشرفت این پروژه، امید می‌رود که موفقیت آن به همکاری‌های بین‌المللی بیشتر در بخش معدن افغانستان منجر شود و به تقویت ثبات مالی و اهمیت منطقه‌ای این کشور کمک کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us