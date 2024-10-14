این پروژه که در اوایل تیرماه سال جاری در ولایت لوگر افتتاح شد، در سال ۲۰۰۸ بین دولت افغانستان و یک شرکت دولتی چینی به امضا رسید. با این حال، به دلیل مشکلات امنیتی و رقابت‌های منطقه‌ای، بارها با تأخیر مواجه شد.

اکنون که پروژه دوباره به جریان افتاده، موفقیت آن به وضعیت امنیت داخلی، دینامیک‌های منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی بستگی دارد. معدن مس آینک دارای بیش از ۱۱ میلیون تن مس است و این پروژه به عنوان یک گام مهم در توسعه اقتصادی افغانستان شناخته می‌شود.

با پیشرفت این پروژه، امید می‌رود که موفقیت آن به همکاری‌های بین‌المللی بیشتر در بخش معدن افغانستان منجر شود و به تقویت ثبات مالی و اهمیت منطقه‌ای این کشور کمک کند.