ایران در سال‌های گذشته شاهد زمین‌لرزه‌های بزرگی بوده است که برخی از آن‌ها خسارات سنگین جانی و مالی به همراه داشته‌اند. از جمله این زمین‌لرزه‌ها می‌توان به زلزله بم در سال ۱۳۸۲ با بزرگی ۶.۶ اشاره کرد که ده‌ها هزار نفر جان باختند و بخش وسیعی از شهر تخریب شد.

زلزله کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ نیز یکی دیگر از رویدادهای مهم بود که با بزرگی ۷.۳ رخ داد و علاوه بر صدها کشته و هزاران مجروح، بسیاری از خانه‌ها و زیرساخت‌ها در مناطق غربی کشور آسیب دیدند.

ایران به دلیل قرارگرفتن روی کمربند زلزله‌خیز آلپ - هیمالیا، همواره در معرض خطر زمین‌لرزه قرار دارد و کارشناسان بر لزوم ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و آمادگی برای مدیریت بحران تأکید دارند. اقدامات پیشگیرانه، آموزش عمومی و به‌روزرسانی سیستم‌های هشدار زلزله از جمله راهکارهایی است که می‌تواند خسارات ناشی از زلزله‌های آینده را کاهش دهد.