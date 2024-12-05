منطقه‌
زلزله ۵.۶ ریشتری استان خوزستان ایران را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر صبح امروز (پنجشنبه) ۵ دسامبر، استان خوزستان ایران را لرزاند. این زلزله که مرکز آن هفتگل گزارش شده، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
تصاویری از زلزله‌زدگان استان کرمانشاه پس از زمین‌لرزه ۷.۳ ریشتری در مرز عراق و ایران / AA
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر صبح امروز (پنجشنبه) ۵ دسامبر در ساعت ۷:۳۲ به‌وقت محلی با مرکزیت هفتگل، اغلب مناطق استان خوزستان ایران را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و باعث نگرانی ساکنان منطقه شده است.

بر اساس گزارش پایگاه لرزه‌نگاری ایران، این دومین زمین‌لرزه در استان خوزستان طی یک هفته اخیر است. بامداد جمعه گذشته نیز زمین‌لرزه‌ای ۳.۶ ریشتری در شهرستان اهواز این استان به وقوع پیوسته بود.

به گزارش رسانه‌های ایران، به دنبال وقوع زلزله امروز ۳ تیم ارزیاب از سوی جمعیت هلال‌احمر این کشور برای بررسی خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شدند. همچنین تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر در استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند. تاکنون گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

ایران در سال‌های گذشته شاهد زمین‌لرزه‌های بزرگی بوده است که برخی از آن‌ها خسارات سنگین جانی و مالی به همراه داشته‌اند. از جمله این زمین‌لرزه‌ها می‌توان به زلزله بم در سال ۱۳۸۲ با بزرگی ۶.۶ اشاره کرد که ده‌ها هزار نفر جان باختند و بخش وسیعی از شهر تخریب شد.

زلزله کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ نیز یکی دیگر از رویدادهای مهم بود که با بزرگی ۷.۳ رخ داد و علاوه بر صدها کشته و هزاران مجروح، بسیاری از خانه‌ها و زیرساخت‌ها در مناطق غربی کشور آسیب دیدند.

ایران به دلیل قرارگرفتن روی کمربند زلزله‌خیز آلپ - هیمالیا، همواره در معرض خطر زمین‌لرزه قرار دارد و کارشناسان بر لزوم ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و آمادگی برای مدیریت بحران تأکید دارند. اقدامات پیشگیرانه، آموزش عمومی و به‌روزرسانی سیستم‌های هشدار زلزله از جمله راهکارهایی است که می‌تواند خسارات ناشی از زلزله‌های آینده را کاهش دهد.

