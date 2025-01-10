انجمن تاریخ‌ آمریکا همچنین از جامعه جهانی خواسته تا در بازسازی سیستم آموزشی غزه کمک کند. این سازمان با اشاره به تخریب ٨٠ درصد از مدارس غزه و بی‌دسترس شدن ۶٢۵ هزار کودک به آموزش، خواستار برقراری آتش‌بس دائمی برای توقف «آموزش‌کشی» شد.

حملات اسرائیل منجر به تخریب ١٢ دانشگاه، ١٩۵ سایت میراث فرهنگی و صد‌ها مسجد در غزه شده است. همچنین کتابخانه دانشگاه الاقصی که اسناد و منابع مهم تاریخ و فرهنگ غزه را حفظ می‌کرد، در جریان این حملات نابود شده است.



انجمن تاریخ‌ آمریکا همچنین در بیانیه خود به این موضوع نیز اشاره کرده است که ایالات متحده در تامین تسلیحات برای اسرائیل و پشتیبانی مالی از آنها نقش داشته است.

در گزارش تحقیقاتی پروژه «هزینه‌های جنگ» در موسسه واتسون دانشگاه براون آمده است که ایالات متحده از تاریخ ٧ اکتبر ٢٠٢٣، حدود ٢٣ میلیارد دلار را برای تامین هزینه‌های نظامی اسرائیل و عملیات‌های مرتبط در خاورمیانه اختصاص داده است. این رقم به‌طور چشمگیری بیشتر از هر مبلغی است که ایالات متحده از سال ١٩۵٩ تاکنون برای کمک‌های نظامی به اسرائیل تخصیص داده است.

سال گذشته، موجی از اعتراضات ضد اسرائیل در دانشگاه‌های ایالات متحده شکل گرفت و دانشجویان خواستار قطع روابط موسسات آموزشی با شرکت‌هایی شدند که حملات اسرائیل علیه غزه را حمایت می‌کنند.

انجمن تاریخ‌ آمریکا که قدیمی‌ترین جامعه علمی در ایالات متحده محسوب می‌شود، بیش از ١٠هزار عضو دارد. این انجمن در سال ١٨٨۴ تاسیس شد و در سال ١٨٨٩ به‌طور رسمی با تصویب کنگره ایالات متحده به‌عنوان سازمانی برای ترویج مطالعات تاریخی به رسمیت شناخته شد. این انجمن همچنین به کنگره ایالات متحده گزارش‌هایی درباره مسائل مهم تاریخی از‌جمله تبعید، مالیات و خدمات مدنی ارائه می‌دهد.