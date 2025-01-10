سیاست
انجمن تاریخ آمریکا «آموزش‌کشی» اسرائیل در غزه را محکوم کرد
انجمن تاریخ‌ آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، تخریب زیرساخت‌های آموزشی غزه توسط اسرائیل را محکوم کرده و خواستار توقف فوری جنگ شد.
یک مدرسه ویران شده در جنوب غزه / عکس: Reuters
10 ژانویه 2025

انجمن تاریخ‌ آمریکا (AHA)، به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان مورخان حرفه‌ای در جهان، با انتشار بیانیه‌ای تخریب زیرساخت‌های آموزشی غزه توسط اسرائیل را به‌عنوان «آموزش‌کشی» محکوم و خواستار توقف فوری جنگ شد.

این انجمن تاکید کرد که این حملات باعث نابودی سیستم آموزشی غزه و به خطر افتادن آینده تحصیلی هزاران کودک و جوان فلسطینی شده است. گفتنی است واژه «آموزش‌کشی» به معنی نابودی عمدی و کامل آموزش در یک مکان خاص است.

این اصطلاح نخستین بار توسط یک استاد آکسفورد در سال ٢٠٠٩ و در ارتباط با تخریب زیرساخت‌های آموزشی فلسطینی‌ها توسط اسرائیل در فاصله زمانی دسامبر ٢٠٠٨ و ژانویه ٢٠٠٩ استفاده شد.

در بیانیه‌ای که با رای ۴٢٨ به ٨٨ در جلسه تجاری این هفته در منهتن تصویب شد، آمده است: «انجمن تاریخ‌ آمریکا خواهان آتش‌بس دائمی برای متوقف کردن آموزش‌کشی است.» این بیانیه همچنین خواهان ایجاد کمیته‌ای برای کمک به بازسازی زیرساخت‌های آموزشی ویران‌شده غزه است.

در‌حالی‌که اکثریت اعضای انجمن تاریخ‌ آمریکا از این بیانیه حمایت کرده‌اند، برخی از مورخان مخالف این اقدام هستند و آن را به‌عنوان ابزاری برای افزایش حملات سیاسی به آموزش عالی و حمایت از دیدگاه‌های چپ‌گرا می‌دانند. اما موافقان بر این نکته تاکید دارند که ناتوانی در اتخاذ موضع قاطع درباره این بحران، برخلاف اصول اخلاقی و وظایف تاریخی است.

این بیانیه تاکید می‌کند که حملات اسرائیل نه‌ تنها باعث تخریب مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، آرشیوها و سایر مراکز فرهنگی غزه شده، بلکه طی ١۴ ماه گذشته، منجر به کشته شدن حدود ۴۶ هزار نفر و عمدتا زنان و کودکان نیز شده است.

انجمن تاریخ‌ آمریکا همچنین از جامعه جهانی خواسته تا در بازسازی سیستم آموزشی غزه کمک کند. این سازمان با اشاره به تخریب ٨٠ درصد از مدارس غزه و بی‌دسترس شدن ۶٢۵ هزار کودک به آموزش، خواستار برقراری آتش‌بس دائمی برای توقف «آموزش‌کشی» شد.

حملات اسرائیل منجر به تخریب ١٢ دانشگاه، ١٩۵ سایت میراث فرهنگی و صد‌ها مسجد در غزه شده است. همچنین کتابخانه دانشگاه الاقصی که اسناد و منابع مهم تاریخ و فرهنگ غزه را حفظ می‌کرد، در جریان این حملات نابود شده است.

انجمن تاریخ‌ آمریکا همچنین در بیانیه خود به این موضوع نیز اشاره کرده است که ایالات متحده در تامین تسلیحات برای اسرائیل و پشتیبانی مالی از آنها نقش داشته است.

در گزارش تحقیقاتی پروژه «هزینه‌های جنگ» در موسسه واتسون دانشگاه براون آمده است که ایالات متحده از تاریخ ٧ اکتبر ٢٠٢٣، حدود ٢٣ میلیارد دلار را برای تامین هزینه‌های نظامی اسرائیل و عملیات‌های مرتبط در خاورمیانه اختصاص داده است. این رقم به‌طور چشمگیری بیشتر از هر مبلغی است که ایالات متحده از سال ١٩۵٩ تاکنون برای کمک‌های نظامی به اسرائیل تخصیص داده است.

سال گذشته، موجی از اعتراضات ضد اسرائیل در دانشگاه‌های ایالات متحده شکل گرفت و دانشجویان خواستار قطع روابط موسسات آموزشی با شرکت‌هایی شدند که حملات اسرائیل علیه غزه را حمایت می‌کنند.

انجمن تاریخ‌ آمریکا که قدیمی‌ترین جامعه علمی در ایالات متحده محسوب می‌شود، بیش از  ١٠هزار عضو دارد. این انجمن در سال ١٨٨۴ تاسیس شد و در سال ١٨٨٩ به‌طور رسمی با تصویب کنگره ایالات متحده به‌عنوان سازمانی برای ترویج مطالعات تاریخی به رسمیت شناخته شد. این انجمن همچنین به کنگره ایالات متحده گزارش‌هایی درباره مسائل مهم تاریخی از‌جمله تبعید، مالیات و خدمات مدنی ارائه می‌دهد.

