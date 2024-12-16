مقامات بهداشتی فلسطین صبح روز دوشنبه، ۱۶ دسامبر، اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۲ نفر در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، حداقل ۲۰ نفر، از جمله چندین کودک، در حمله‌ای به یک مدرسه که به پناهگاه خانواده‌های آواره در شهر خان‌یونس در جنوب غزه، تبدیل شده بود، جان باخته‌اند.

بااین‌حال، مقامات محلی در آخرین به‌روزرسانی خود اعلام کردند که بیش از ۱۱۰ فلسطینی روز یکشنبه، ۱۵ دسامبر، در حملات اسرائیل به غزه جان خود را ازدست‌داده‌اند.

اسماعیل الثوابتة، رئیس‌دفتر رسانه‌ای دولت در غزه، در یک کنفرانس خبری گفت: ارتش اسرائیل به طرز بی‌رحمانه‌ای افراد آواره، غیرنظامیان، کارکنان شهرداری و دیگران را هدف قرار می‌دهد که در نتیجه این حملات، طی ساعات گذشته بیش از ۱۱۰ نفر کشته شده‌اند.

وی افزود: یکی از حملات اسرائیل روز یکشنبه به یک مدرسه که به پناهگاه تبدیل شده بود، در شهر بیت حانون، شمال غزه، رخ داد که دست‌کم ۴۳ کشته برجای گذاشت.