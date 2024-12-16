سیاست
کشته‌شدن ۱۱۰ فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته
در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ فلسطینی کشته شده‌اند؛ روزشمار حملات اسرائیل در غزه در حالی عدد ۴۳۷ را نشان می‌دهد که این حملات در این مدت ۴۵ هزار و ۲۸ فلسطینی را به کام مرگ کشانده و ۱۰۶ هزار و ۹۶۲ دیگر را مجروح کرده است.
مقامات بهداشتی فلسطین اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ نفر در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند. / عکس: AA
16 دسامبر 2024

مقامات بهداشتی فلسطین صبح روز دوشنبه، ۱۶ دسامبر، اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۲ نفر در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، حداقل ۲۰ نفر، از جمله چندین کودک، در حمله‌ای به یک مدرسه که به پناهگاه خانواده‌های آواره در شهر خان‌یونس در جنوب غزه، تبدیل شده بود، جان باخته‌اند.

بااین‌حال، مقامات محلی در آخرین به‌روزرسانی خود اعلام کردند که بیش از ۱۱۰ فلسطینی روز یکشنبه، ۱۵ دسامبر، در حملات اسرائیل به غزه جان خود را ازدست‌داده‌اند.

اسماعیل الثوابتة، رئیس‌دفتر رسانه‌ای دولت در غزه، در یک کنفرانس خبری گفت: ارتش اسرائیل به طرز بی‌رحمانه‌ای افراد آواره، غیرنظامیان، کارکنان شهرداری و دیگران را هدف قرار می‌دهد که در نتیجه این حملات، طی ساعات گذشته بیش از ۱۱۰ نفر کشته شده‌اند.

وی افزود: یکی از حملات اسرائیل روز یکشنبه به یک مدرسه که به پناهگاه تبدیل شده بود، در شهر بیت حانون، شمال غزه، رخ داد که دست‌کم ۴۳ کشته برجای گذاشت.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که خانواده‌های فلسطینیانی که در خان‌یونس توسط اسرائیل کشته شده‌اند، گرداگرد پیکرهای عزیزان خود که در کفن سفید پیچیده شده بودند، جمع شده و آنها را به‌سوی آرامگاه‌هایشان حمل کردند.

به گفته الثوابتة، از آغاز آنچه وی نسل‌کشی نامید، تاکنون بیش از ۲۱۳ پناهگاه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند. همچنین دست‌کم ۹۴ نفر از نیروهای دفاع مدنی در بمباران‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند.

او تأکید کرد: ارتش اسرائیل در روزهای اخیر حملات متوالی علیه تیم‌های پزشکی و بیمارستان‌ها انجام داده و چندین پزشک و کارکنان درمانی را به قتل رسانده است.

 

