آنها میگویند زندگی در ۴۰ سالگی آغاز میشود.
و طبق این مطالعه، شما تا سن ۴۴ سالگی پیر شدهاید، اگر خوششانس باشید شاید تا ۶۰ سالگی.
مطالعهای که به طور مشترک توسط دانشگاه استنفورد در ایالات متحده و دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور انجام شده، بهطورجدی باور رایج مبنی بر پیری تدریجی را به چالش میکشد.
این تحقیق فرضیهای را مطرح میکند که پیری انسان در دو مرحله ناگهانی و عمده در سنین ۴۴ و ۶۰ سال رخ میدهد.
اگرچه در سالهای اخیر «پیریشناسی» (مطالعه پیرشدن و فرایند سالخوردگی) با پیشرفتهای علمی و فناوری رونق زیادی پیدا کرده است، اما این موضوع از زمانهای بسیار قدیم توجه بشر را به خود جلب کرده است.
افلاطون، فیلسوف بزرگ یونان باستان معتقد بود پیری فرصتی برای رهایی از حواسپرتیها و دغدغههای جوانی را به ارمغان میآورد. درحالیکه ارسطو پیری را نوعی عقبنشینی و افول طبیعی در نظر میگرفت که هم جسمی و هم اخلاقی است و از آن متنفر بود.
مطالعه جدید که در مجله «Nature Aging» منتشر شده، فقط به جنبه جسمانی پیری پرداخته و به تجزیهوتحلیل صدها هزار مولکول در نمونههای آزمایشی - ۱۰۸ نفر با سنین ۲۵ تا ۷۵ سال - پرداخته است.
پروفسور مایکل اشنایدر، نویسنده ارشد این تحقیق و مدیر مرکز ژنومیک و پزشکی شخصی دانشگاه استنفورد، میگوید: ما بهتدریج پیر نمیشویم، بلکه با جهشهایی ناگهانی به سمت پیری حرکت میکنیم. به نظر میرسد که سنین ۴۰ و ۶۰ سال دوران تغییرات عمده در بدن انسان هستند.
این مطالعه، البته، توضیح نمیدهد که چرا سنین ۴۴ و ۶۰ اینقدر مهم هستند، ولی محققان قصد دارند تحقیقاتی بیشتر انجام دهند تا توضیحات دقیقتری ارائه کنند.
تغییرات غیرخطی
این مطالعه، تحقیقات قبلی غیرمرتبطی را تأیید میکند که نشان میدهند پیری انسانها به طور تدریجی و خطی اتفاق نمیافتد.
نویسندگان مقاله در این باره نوشتهاند: اگرچه بسیاری از مطالعات تغییرات خطی در طول پیری را مورد بررسی قرار دادهاند، شیوع بیماریهای مرتبط با پیری و خطر مرگومیر پس از زمانهای خاصی تسریع میشود که اهمیت مطالعه تغییرات غیرخطی مولکولی را نمایان میکند.
آنها افزودهاند: تحلیلها نشان دادند که الگوهای غیرخطی در نشانگرهای مولکولی پیری یا بیومارکرها وجود دارد که در دو نقطه عمده، حدود ۴۴ سالگی و ۶۰ سالگی، تغییرات زیادی در آنها مشاهده میشود.
علاوه بر ۴۴ و ۶۰ سال، پروژه مشترک ایالات متحده و سنگاپور پیشنهاد کرده است که سنین دیگری مانند ۵۵ سال نیز میتوانند اهمیت داشته باشند و نقطه عطفی در روند پیری است.
بسیاری از پژوهشگران در مدلهای پیری این الگوهای غیرخطی را بهعنوان «موجهای پیری» میشناسند. تحقیقات پیشین نشان دادهاند که انسانها در سن ۷۵ سالگی با «موج» دیگری روبهرو میشوند.
نکات مهم برای بیماران و پزشکان
این یافتهها، به همراه تحقیقات قبلی، میتواند به پزشکان و بیماران کمک کند تا بیماریها را با دقت بیشتری درمان کنند و مراقب سلامت در سنین خاصی مثل ۴۴، ۵۵، ۶۰ و ۷۵ باشند، چرا که افراد در این سنین به طور خاص در برابر بیماریها آسیبپذیرترند.
نویسندگان مطالعه در مقاله خود آوردهاند که «ماژولهای خاصی در خوشهها شناسایی شده که نشاندهنده افزایش غیرخطی خطرات بیماریها» در سنینی است که افراد در آنها سریعتر از سایر دورهها پیر میشوند.
یافتهها نشان میدهد که پس از ۶۰ سالگی، افراد ممکن است با «افزایش غیرخطی» در خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای کلیوی و دیابت نوع ۲ (که پیشتر بهعنوان دیابت نوع بالغین شناخته میشد) مواجه شوند.
محققان توصیه کردهاند که افراد در دهه ۶۰ زندگی باید مصرف آب خود را افزایش دهند تا عملکرد اعضای بدن خود را بهبود بخشیده و بهویژه به عملکرد بهتر کلیهها کمک کنند که در نهایت ایمنی ضروری در برابر بیماریها را فراهم میآورد.
این مطالعه همچنین اشاره کرده است که شرکتکنندگان هر ۳ تا ۶ ماه یکبار مورد نمونهبرداری قرار گرفتهاند و همگی از نظر سلامتی سالم بوده و از زمینههای قومی مختلفی برخوردار بودند.
درباره ۵۵ سالگی دوبار فکر کنید!
بر اساس برخی از مطالعات قبلی تصور میشد که پیری در زنان ممکن است با یائسگی مرتبط باشد که معمولاً در سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی رخ میدهد. اما تحقیقی که در کالیفرنیا انجام شده، نشان داد که این موضوع به شکل عجیبی نهتنها برای زنان، بلکه برای مردان نیز صادق است.
مقاله تحقیقاتی در این باره آورده است: این نتیجه نشان میدهد که نقطه انتقالی که در حدود ۵۵ سالگی مشاهده میشود، تنها به یائسگی زنان اختصاص ندارد، بلکه پدیدهای مشترک در فرایند پیری هر دو جنس است.
این نتیجه با مطالعات قبلی همخوانی دارد و نشاندهنده این است که این نقطه تغییر یک ویژگی مهم در روند پیری انسانها است.