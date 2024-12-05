آنها می‌گویند زندگی در ۴۰ سالگی آغاز می‌شود.

و طبق این مطالعه، شما تا سن ۴۴ سالگی پیر شده‌اید، اگر خوش‌شانس باشید شاید تا ۶۰ سالگی.

مطالعه‌ای که به طور مشترک توسط دانشگاه استنفورد در ایالات متحده و دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور انجام شده، به‌طورجدی باور رایج مبنی بر پیری تدریجی را به چالش می‌کشد.

این تحقیق فرضیه‌ای را مطرح می‌کند که پیری انسان در دو مرحله ناگهانی و عمده در سنین ۴۴ و ۶۰ سال رخ می‌دهد.

اگرچه در سال‌های اخیر «پیری‌شناسی» (مطالعه پیرشدن و فرایند سال‌خوردگی) با پیشرفت‌های علمی و فناوری رونق زیادی پیدا کرده است، اما این موضوع از زمان‌های بسیار قدیم توجه بشر را به خود جلب کرده است.

افلاطون، فیلسوف بزرگ یونان باستان معتقد بود پیری فرصتی برای رهایی از حواس‌پرتی‌ها و دغدغه‌های جوانی را به ارمغان می‌آورد. درحالی‌که ارسطو پیری را نوعی عقب‌نشینی و افول طبیعی در نظر می‌گرفت که هم جسمی و هم اخلاقی است و از آن متنفر بود.

مطالعه جدید که در مجله «Nature Aging» منتشر شده، فقط به جنبه جسمانی پیری پرداخته و به تجزیه‌وتحلیل صدها هزار مولکول در نمونه‌های آزمایشی - ۱۰۸ نفر با سنین ۲۵ تا ۷۵ سال - پرداخته است.

پروفسور مایکل اشنایدر، نویسنده ارشد این تحقیق و مدیر مرکز ژنومیک و پزشکی شخصی دانشگاه استنفورد، می‌گوید: ما به‌تدریج پیر نمی‌شویم، بلکه با جهش‌هایی ناگهانی به سمت پیری حرکت می‌کنیم. به نظر می‌رسد که سنین ۴۰ و ۶۰ سال دوران تغییرات عمده در بدن انسان هستند.

این مطالعه، البته، توضیح نمی‌دهد که چرا سنین ۴۴ و ۶۰ این‌قدر مهم هستند، ولی محققان قصد دارند تحقیقاتی بیشتر انجام دهند تا توضیحات دقیق‌تری ارائه کنند.

تغییرات غیرخطی



این مطالعه، تحقیقات قبلی غیرمرتبطی را تأیید می‌کند که نشان می‌دهند پیری انسان‌ها به طور تدریجی و خطی اتفاق نمی‌افتد.

نویسندگان مقاله در این باره نوشته‌اند: اگرچه بسیاری از مطالعات تغییرات خطی در طول پیری را مورد بررسی قرار داده‌اند، شیوع بیماری‌های مرتبط با پیری و خطر مرگ‌ومیر پس از زمان‌های خاصی تسریع می‌شود که اهمیت مطالعه تغییرات غیرخطی مولکولی را نمایان می‌کند.

آن‌ها افزوده‌اند: تحلیل‌ها نشان دادند که الگوهای غیرخطی در نشانگرهای مولکولی پیری یا بیومارکرها وجود دارد که در دو نقطه عمده، حدود ۴۴ سالگی و ۶۰ سالگی، تغییرات زیادی در آن‌ها مشاهده می‌شود.