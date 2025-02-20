اشتاین‌مایر با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، از اینکه برخی از آن‌ها انتظار حمایت بیشتری از دولت داشتند و دولت نتوانسته است اظهار تأسف کرد. او تأکید کرد که این حمله بدون پیش‌زمینه رخ نداده است و عامل آن تحت‌تأثیر عقاید نژادپرستانه‌ای بوده که در فضای مجازی گسترش یافته است.

در ۱۹ فوریه ۲۰۲۰، یک فرد راست‌گرای افراطی به نام توبیاس راتجن به دو کافه در هاناو حمله کرد و ۹ جوان از جمله چهار شهروند ترک را به قتل رساند. در این حمله پنج نفر دیگر زخمی شدند. او پیش‌ازاین اقدام، ویدئوهایی با محتوای بیگانه‌ستیزانه در اینترنت منتشر کرده بود و پس از حمله، مادر خود و سپس خود را به قتل رساند.