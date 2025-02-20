سیاست
آلمان یاد قربانیان حمله نژادپرستانه ۲۰۲۰ هاناو را گرامی داشت
رئیس‌جمهور آلمان در پنجمین سالگرد حمله نژادپرستانه هاناو، بر لزوم مبارزه با افراط‌گرایی و نفرت‌پراکنی تأکید کرد.
فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان در مراسم گرامیداشت یاد قربانیان حمله هاناو آلمان / عکس: Reuters
20 فوریه 2025

پنج سال پس از حمله نژادپرستانه در هاناو، رئیس‌جمهور آلمان در مراسمی یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشت. فرانک والتر اشتاین‌مایر این حمله را تهدیدی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و دموکراسی لیبرال دانست و بر لزوم مقابله با نژادپرستی تأکید کرد. وی همچنین نسبت به گسترش نفرت‌پراکنی در فضای مجازی هشدار داد.

وی در این مراسم تأکید کرد که حمله هاناو فقط به قربانیان آن محدود نمی‌شود، بلکه جامعه آلمان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. رئیس‌جمهور آلمان اظهار داشت: این جنایت، حمله‌ای به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و دموکراسی بود. نباید اجازه دهیم نفرت و خشونت جایگزین هم‌زیستی شوند.

اشتاین‌مایر با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، از اینکه برخی از آن‌ها انتظار حمایت بیشتری از دولت داشتند و دولت نتوانسته است اظهار تأسف کرد. او تأکید کرد که این حمله بدون پیش‌زمینه رخ نداده است و عامل آن تحت‌تأثیر عقاید نژادپرستانه‌ای بوده که در فضای مجازی گسترش یافته است.

در ۱۹ فوریه ۲۰۲۰، یک فرد راست‌گرای افراطی به نام توبیاس راتجن به دو کافه در هاناو حمله کرد و ۹ جوان از جمله چهار شهروند ترک را به قتل رساند. در این حمله پنج نفر دیگر زخمی شدند. او پیش‌ازاین اقدام، ویدئوهایی با محتوای بیگانه‌ستیزانه در اینترنت منتشر کرده بود و پس از حمله، مادر خود و سپس خود را به قتل رساند.

